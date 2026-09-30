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Цены на АЗС 30 сентября: сколько стоит бензин и дизель сегодня

06:36 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Фото: цены на АЗС держатся на максимуме (Getty Images)

Цены на бензин и дизель на утро 30 сентября держатся неизменно. Дизель и премиальный бензин на АЗС уже перешел за 100 грн, а "Укрнафта" держит более низкие ценники.

Сколько стоит бензин и дизель на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на АЗС

Уже несколько дней после резкого роста ценники на стелах АЗС держатся неизменными. Премиальное топливо превысило 100 грн за литр в сетях ОККО, WOG и SOCAR. А вот на государственной "Укрнафте" цены чуть ниже - самый дорогой дизель здесь не переходит предел в 100 грн - 99,90 грн за литр. Самый дорогой бензин на "Укрнафте" стоит 91,90 грн.

Сети ОККО и WOG сравнялись в цене. Премиальный бензин в сетях стоит 102,90 грн, такая же цена и на дизель. Бензин А-95 в сетях стоит 95,90 и 92,90 грн.

У SOCAR сейчас самые высокие цены. За литр премиального бензина и дизеля придется заплатить 104 грн. Более дешевые марки бензина в сети стоят 97,90 и 94,90 грн, а вот самый дешевый дизель все же выше 100 грн - 103 грн за литр.

Название

Фото: цены на АЗС 30 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 30 сентября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 102,90 грн
  • ДТ Евро: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 102,90 грн
  • ДТ Евро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 104,00 грн
  • ДТ NANO: 103,00 грн
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 99,90 грн
  • ДТ: 97,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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