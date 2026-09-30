Цены на АЗС 30 сентября: сколько стоит бензин и дизель сегодня

Ситуация на АЗС

Уже несколько дней после резкого роста ценники на стелах АЗС держатся неизменными. Премиальное топливо превысило 100 грн за литр в сетях ОККО, WOG и SOCAR. А вот на государственной "Укрнафте" цены чуть ниже - самый дорогой дизель здесь не переходит предел в 100 грн - 99,90 грн за литр. Самый дорогой бензин на "Укрнафте" стоит 91,90 грн.

Сети ОККО и WOG сравнялись в цене. Премиальный бензин в сетях стоит 102,90 грн, такая же цена и на дизель. Бензин А-95 в сетях стоит 95,90 и 92,90 грн.

У SOCAR сейчас самые высокие цены. За литр премиального бензина и дизеля придется заплатить 104 грн. Более дешевые марки бензина в сети стоят 97,90 и 94,90 грн, а вот самый дешевый дизель все же выше 100 грн - 103 грн за литр.

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Фото: цены на АЗС 30 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 30 сентября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 102,90 грн

ДТ Евро: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

102,90 грн Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 102,90 грн

ДТ Евро-5: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДТ NANO Extro: 104,00 грн

ДТ NANO: 103,00 грн

Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"