Цены на АЗС 30 сентября: сколько стоит бензин и дизель сегодня

Цены на бензин и дизель на утро 30 сентября держатся неизменно. Дизель и премиальный бензин на АЗС уже перешел за 100 грн, а "Укрнафта" держит более низкие ценники.
Сколько стоит бензин и дизель на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Уже несколько дней после резкого роста ценники на стелах АЗС держатся неизменными. Премиальное топливо превысило 100 грн за литр в сетях ОККО, WOG и SOCAR. А вот на государственной "Укрнафте" цены чуть ниже - самый дорогой дизель здесь не переходит предел в 100 грн - 99,90 грн за литр. Самый дорогой бензин на "Укрнафте" стоит 91,90 грн.
Сети ОККО и WOG сравнялись в цене. Премиальный бензин в сетях стоит 102,90 грн, такая же цена и на дизель. Бензин А-95 в сетях стоит 95,90 и 92,90 грн.
У SOCAR сейчас самые высокие цены. За литр премиального бензина и дизеля придется заплатить 104 грн. Более дешевые марки бензина в сети стоят 97,90 и 94,90 грн, а вот самый дешевый дизель все же выше 100 грн - 103 грн за литр.
Фото: цены на АЗС 30 сентября (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"