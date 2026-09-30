Ціни на АЗС 30 вересня: скільки коштує бензин та дизель сьогодні

Ціни на бензин та дизель станом на ранок 30 вересня тримаються незмінно. Дизель та преміальний бензин на АЗС вже перейшов за 100 грн, а "Укрнафта" тримає трохи нижчі цінники.

Скільки коштує бензин та дизель на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на АЗС

Вже кілька днів поспіль після різкого зростання цінники на стелах АЗС тримаються незмінними. Преміальне паливо перевищило 100 грн за літр у мережах ОККО, WOG і SOCAR. А от на державній "Укрнафті" ціни трохи нижче - найдорожчий дизель тут не переходить межу у 100 грн - 99,90 грн за літр. Найдорожчий бензин на "Укрнафті" коштує 91,90 грн.

Мережі ОККО та WOG зрівнялись в ціні. Преміальний бензин у мережах коштує 102,90 грн, така ж ціна і на дизель. Бензин А-95 у мережах коштує 95,90 та 92,90 грн.

У SOCAR наразі найвищі ціни. За літр преміального бензину та дизелю тут доведеться заплатити 104 грн. Дешевші марки бензину у мережі коштують 97,90 та 94,90 грн, а от найдешевший дизель все ж вище 100 грн - 103 грн за літр.

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Фото: ціни на АЗС 30 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 30 вересня

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 102,90 грн

ДП Євро: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

102,90 грн Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 102,90 грн

ДП Євро-5: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДП NANO Extro: 104,00 грн

ДП NANO: 103,00 грн

Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"