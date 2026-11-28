Ціни на АЗС 28 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні
У суботу, 28 листопада, на українському ринку пального фіксується один із наймасштабніших одноденних обвалів цін. Одразу три великі оператори - UPG, OKKO та WOG - синхронно та суттєво переписали цінники в бік зменшення, тоді як SOCAR та "Укрнафта" залишили стели без змін.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація на ринку
Обвал цін на UPG: Мережа знизила вартість бензину UPG 100 одразу на 6,00 грн/л - до 87,90 грн/л. Бензини UPG 95 та А-95 подешевшали на 4,00 грн/л - до 78,90 грн/л та 76,90 грн/л відповідно. ДП втратило до 4,00 грн/л: стандартний EURO DIESEL опустився до 91,78 грн/л, а upgDIESEL - до 93,90 грн/л. Крім того, скраплений газ подешевшав на 1,00 грн/л і першим серед великих мереж пробив психологічну позначку у 60 гривень, опустившись до 59,90 грн/л.
OKKO та WOG синхронно знизили ціни: Обидві мережі одночасно переписали майже всі цінники. У OKKO на 3,00 грн/л подешевшали всі марки бензину та дизелю: А-95 Євро тепер коштує 81,90 грн/л, Pulls 95 - 84,90 грн/л, Pulls 100 — 91,90 грн/л, ДП Євро - 96,90 грн/л, а ДП Pulls опустився нижче 100-гривневого рубежу - до 99,90 грн/л. У WOG на 3,00 грн/л знизилися всі бензини та стандартний дизель ДП Євро-5 (до 96,90 грн/л), залишивши незмінною лише ціну на ДП Mustang (104,90 грн/л). Автогаз в обох мережах подешевшав на 1,00 грн/л - до 61,90 грн/л.
SOCAR та "Укрнафта" взяли паузу: Мережі SOCAR та "Укрнафта" у суботу не змінювали вартість пального.
Деталізація цін на АЗС 28 листопада
OKKO
- Бензин Pulls 100: 91,90 грн (-3 грн)
- Бензин Pulls 95: 84,90 грн (-3 грн)
- Бензин А-95 Євро: 81,90 грн (-3 грн)
- ДП Pulls: 99,90 грн (-3 грн)
- ДП Євро: 96,90 грн (-3 грн)
- Газ: 61,90 грн (-1 грн)
WOG
- Бензин 100: 91,90 грн (-3 грн)
- Бензин 95 (Mustang): 84,90 грн (-3 грн)
- Бензин 95 Євро: 81,90 грн (-3 грн)
- ДП Mustang: 104,90 грн
- ДП Євро-5: 96,90 грн (-3 грн)
- Газ: 61,90 грн (-1 грн)
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,90 грн
- Бензин NANO 95: 88,90 грн
- Бензин А-95: 85,90 грн
- ДП NANO Extro: 104,00 грн
- ДП NANO: 101,00 грн
- Газ: 62,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 79,90 грн
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДП (Energy): 93,90 грн
- ДП: 93,90 грн
- Газ: 60,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 87,90 грн (-6 грн)
- Бензин UPG 95: 78,90 грн (-4 грн)
- Бензин A-95: 76,90 грн (-4 грн)
- ДП upgDIESEL: 93,90 грн (-4 грн)
- ДП EURO DIESEL: 91,78 грн (-3,68 грн)
- Газ: 59,90 грн (-1 грн)