В субботу, 28 ноября, на украинском рынке топлива фиксируется один из самых масштабных однодневных обвалов цен. Сразу три крупных оператора - UPG, OKKO и WOG - синхронно и существенно переписали ценники в сторону уменьшения, тогда как SOCAR и "Укрнафта" оставили стелы без изменений.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Обвал цен на UPG: Сеть снизила стоимость бензина UPG 100 сразу на 6,00 грн/л - до 87,90 грн/л. Бензины UPG 95 и А-95 подешевели на 4,00 грн/л - до 78,90 грн/л и 76,90 грн/л соответственно. ДТ потеряло до 4,00 грн/л: стандартный EURO DIESEL опустился до 91,78 грн/л, а upgDIESEL - до 93,90 грн/л. Кроме того, сжиженный газ подешевел на 1,00 грн/л и первым среди крупных сетей пробил психологическую отметку в 60 гривен, опустившись до 59,90 грн/л.

OKKO и WOG синхронно снизили цены: Обе сети одновременно переписали почти все ценники. В OKKO на 3,00 грн/л подешевели все марки бензина и дизеля: А-95 Евро теперь стоит 81,90 грн/л, Pulls 95 - 84,90 грн/л, Pulls 100 - 91,90 грн/л, ДТ Евро - 96,90 грн/л, а ДТ Pulls опустился ниже 100-гривневого рубежа - до 99,90 грн/л. В WOG на 3,00 грн/л снизились все бензины и стандартный дизель ДТ Евро-5 (до 96,90 грн/л), оставив неизменной только цену на ДТ Mustang (104,90 грн/л). Автогаз в обеих сетях подешевел на 1,00 грн/л - до 61,90 грн/л.

SOCAR и "Укрнафта" взяли паузу: Сети SOCAR и "Укрнафта" в субботу не изменяли стоимость топлива.

Фото: цены на АЗС 28 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 28 ноября

OKKO

Бензин Pulls 100: 91,90 грн (-3 грн)

Бензин Pulls 95: 84,90 грн (-3 грн)

Бензин А-95 Евро: 81,90 грн (-3 грн)

ДТ Pulls: 99,90 грн (-3 грн)

ДТ Евро: 96,90 грн (-3 грн)

Газ: 61,90 грн (-1 грн)

WOG

Бензин 100: 91,90 грн (-3 грн)

Бензин 95 (Mustang): 84,90 грн (-3 грн)

Бензин 95 Евро: 81,90 грн (-3 грн)

ДТ Mustang: 104,90 грн

ДТ Евро-5: 96,90 грн (-3 грн)

Газ: 61,90 грн (-1 грн)

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,90 грн

Бензин NANO 95: 88,90 грн

Бензин А-95: 85,90 грн

ДТ NANO Extro: 104,00 грн

ДТ NANO: 101,00 грн

Газ: 62,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 79,90 грн

Бензин А-95: 79,90 грн

Бензин А-92: 77,90 грн

ДТ (Energy): 93,90 грн

ДТ: 93,90 грн

Газ: 60,90 грн

UPG