Цены на АЗС 28 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
В субботу, 28 ноября, на украинском рынке топлива фиксируется один из самых масштабных однодневных обвалов цен. Сразу три крупных оператора - UPG, OKKO и WOG - синхронно и существенно переписали ценники в сторону уменьшения, тогда как SOCAR и "Укрнафта" оставили стелы без изменений.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
Обвал цен на UPG: Сеть снизила стоимость бензина UPG 100 сразу на 6,00 грн/л - до 87,90 грн/л. Бензины UPG 95 и А-95 подешевели на 4,00 грн/л - до 78,90 грн/л и 76,90 грн/л соответственно. ДТ потеряло до 4,00 грн/л: стандартный EURO DIESEL опустился до 91,78 грн/л, а upgDIESEL - до 93,90 грн/л. Кроме того, сжиженный газ подешевел на 1,00 грн/л и первым среди крупных сетей пробил психологическую отметку в 60 гривен, опустившись до 59,90 грн/л.
OKKO и WOG синхронно снизили цены: Обе сети одновременно переписали почти все ценники. В OKKO на 3,00 грн/л подешевели все марки бензина и дизеля: А-95 Евро теперь стоит 81,90 грн/л, Pulls 95 - 84,90 грн/л, Pulls 100 - 91,90 грн/л, ДТ Евро - 96,90 грн/л, а ДТ Pulls опустился ниже 100-гривневого рубежа - до 99,90 грн/л. В WOG на 3,00 грн/л снизились все бензины и стандартный дизель ДТ Евро-5 (до 96,90 грн/л), оставив неизменной только цену на ДТ Mustang (104,90 грн/л). Автогаз в обеих сетях подешевел на 1,00 грн/л - до 61,90 грн/л.
SOCAR и "Укрнафта" взяли паузу: Сети SOCAR и "Укрнафта" в субботу не изменяли стоимость топлива.
Детализация цен на АЗС 28 ноября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 91,90 грн (-3 грн)
- Бензин Pulls 95: 84,90 грн (-3 грн)
- Бензин А-95 Евро: 81,90 грн (-3 грн)
- ДТ Pulls: 99,90 грн (-3 грн)
- ДТ Евро: 96,90 грн (-3 грн)
- Газ: 61,90 грн (-1 грн)
WOG
- Бензин 100: 91,90 грн (-3 грн)
- Бензин 95 (Mustang): 84,90 грн (-3 грн)
- Бензин 95 Евро: 81,90 грн (-3 грн)
- ДТ Mustang: 104,90 грн
- ДТ Евро-5: 96,90 грн (-3 грн)
- Газ: 61,90 грн (-1 грн)
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,90 грн
- Бензин NANO 95: 88,90 грн
- Бензин А-95: 85,90 грн
- ДТ NANO Extro: 104,00 грн
- ДТ NANO: 101,00 грн
- Газ: 62,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 79,90 грн
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДТ (Energy): 93,90 грн
- ДТ: 93,90 грн
- Газ: 60,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 87,90 грн (-6 грн)
- Бензин UPG 95: 78,90 грн (-4 грн)
- Бензин A-95: 76,90 грн (-4 грн)
- ДТ upgDIESEL: 93,90 грн (-4 грн)
- ДТ EURO DIESEL: 91,78 грн (-3,68 грн)
- Газ: 59,90 грн (-1 грн)