У п'ятницю, 27 листопада, українські мережі АЗС дещо сповільнили темпи зниження цін на пальне, проте окремі оператори продовжили переписувати стели. Помітне здешевлення влаштувала державна мережа "Укрнафта", яка скинула до 4 гривень на літрі дизелю, а SOCAR знизив вартість скрапленого газу.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
"Укрнафта" обвалила ціни: Державна мережа "Укрнафта" знизила вартість фірмового бензину 95 Energy одразу на 3,00 грн/л (до 79,90 грн/л), зрівнявши його у ціні зі звичайним А-95. Крім того, стандартний дизель подешевшав на 2,00 грн/л (до 93,90 грн/л), а фірмовий ДП Energy втратив одразу 4,00 грн/л (до 93,90 грн/л). Також на 1,00 грн/л знизився цінник на автогаз - до 60,90 грн/л.
SOCAR підтягнув ціну автогазу до конкурентів: Мережа SOCAR знизила вартість скрапленого газу на 60 копійок - до 62,90 грн/л, зрівнявши його із цінниками в OKKO та WOG. Решта позицій у мережі не змінилася.
OKKO, WOG та UPG взяли паузу: Оператори OKKO, WOG та UPG у п'ятницю зберегли всі цінники на рівні попереднього дня.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG