Ситуация на рынке

"Укрнафта" обвалила цены: Государственная сеть "Укрнафта" снизила стоимость фирменного бензина 95 Energy сразу на 3,00 грн/л (до 79,90 грн/л), сравнив его в цене с обычным А-95. Кроме того, стандартный дизель подешевел на 2,00 грн/л (до 93,90 грн/л), а фирменный ДТ Energy потерял сразу 4,00 грн/л (до 93,90 грн/л). Также на 1,00 грн/л снизился ценник на автогаз - до 60,90 грн/л.

SOCAR подтянул цену автогаза к конкурентам: Сеть SOCAR снизила стоимость сжиженного газа на 60 копеек - до 62,90 грн/л, сравнив его с ценниками в OKKO и WOG. Остальные позиции в сети не изменились.

OKKO, WOG и UPG взяли паузу: Операторы OKKO, WOG и UPG в пятницу сохранили все ценники на уровне предыдущего дня.

Фото: цены на АЗС 27 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 27 ноября

OKKO

Бензин Pulls 100: 94,90 грн

Бензин Pulls 95: 87,90 грн

Бензин А-95 Евро: 84,90 грн

ДТ Pulls: 102,90 грн

ДТ Евро: 99,90 грн

Газ: 62,90 грн

WOG

Бензин 100: 94,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 87,90 грн

Бензин 95 Евро: 84,90 грн

ДТ Mustang: 104,90 грн

ДТ Евро-5: 99,90 грн

Газ: 62,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,90 грн

Бензин NANO 95: 88,90 грн

Бензин А-95: 85,90 грн

ДТ NANO Extro: 104,00 грн

ДТ NANO: 101,00 грн

Газ: 62,90 грн (-60 коп.)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 79,90 грн (-3 грн)

Бензин А-95: 79,90 грн

Бензин А-92: 77,90 грн

ДТ (Energy): 93,90 грн (-4 грн)

ДТ: 93,90 грн (-2 грн)

Газ: 60,90 грн (-1 грн)

UPG