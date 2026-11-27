В пятницу, 27 ноября, украинские сети АЗС несколько замедлили темпы снижения цен на топливо, однако отдельные операторы продолжили переписывать стелы. Заметное удешевление устроила государственная сеть "Укрнафта", сбросившая до 4 гривен на литре дизеля, а SOCAR снизил стоимость сжиженного газа.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
"Укрнафта" обвалила цены: Государственная сеть "Укрнафта" снизила стоимость фирменного бензина 95 Energy сразу на 3,00 грн/л (до 79,90 грн/л), сравнив его в цене с обычным А-95. Кроме того, стандартный дизель подешевел на 2,00 грн/л (до 93,90 грн/л), а фирменный ДТ Energy потерял сразу 4,00 грн/л (до 93,90 грн/л). Также на 1,00 грн/л снизился ценник на автогаз - до 60,90 грн/л.
SOCAR подтянул цену автогаза к конкурентам: Сеть SOCAR снизила стоимость сжиженного газа на 60 копеек - до 62,90 грн/л, сравнив его с ценниками в OKKO и WOG. Остальные позиции в сети не изменились.
OKKO, WOG и UPG взяли паузу: Операторы OKKO, WOG и UPG в пятницу сохранили все ценники на уровне предыдущего дня.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG