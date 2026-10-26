Ціни на АЗС 26 жовтня: скільки коштують бензин, дизель та автогаз після вихідних

В Україні в понеділок, 26 жовтня, оновилися ціни на АЗС. Головними змінами дня стали подальше зростання вартості автогазу в окремих мережах та здорожчання дизельного пального на заправках WOG.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Подорожчання автогазу: Газ додав у ціні у трьох мережах. Найбільше зростання зафіксовано на заправках SOCAR (+1,60 грн/л - до 56,50 грн/л). Також ціна зросла на АЗС "Укрнафта" (+1,00 грн/л - до 52,90 грн/л) та UPG (+1,00 грн/л - до 54,90 грн/л). У мережах OKKO (56,50 грн/л) та WOG (56,90 грн/л) вартість автогазу залишилася без змін.
Зміна цін на дизель: Мережа WOG підняла вартість усіх видів дизельного пального на 1,00 грн/л - ДП Mustang подорожчало до 109,90 грн/л, а ДП Євро-5 - до 106,90 грн/л. В інших мережах ціни на дизель залишилися стабільними.
Стабільність бензину: Вартість усіх марок бензину в мережах залишилася на рівні попереднього дня.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG