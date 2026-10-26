Цены на АЗС 26 октября: сколько стоят бензин, дизель и автогаз после выходных

В Украине в понедельник, 26 октября обновились цены на АЗС. Главными изменениями дня стали дальнейший рост стоимости автогаза в отдельных сетях и подорожание дизельного топлива на заправках WOG.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Подорожание автогаза: Газ прибавил в цене в трех сетях. Наибольший рост зафиксирован на заправках SOCAR (+1,60 грн/л - до 56,50 грн/л). Также цена выросла на АЗС "Укрнафта" (+1,00 грн/л - до 52,90 грн/л) и UPG (+1,00 грн/л - до 54,90 грн/л). В сетях OKKO (56,50 грн/л) и WOG (56,90 грн/л) стоимость автогаза осталась прежней.
Изменение цен на дизель: Сеть WOG подняла стоимость всех видов дизельного топлива на 1,00 грн/л - ДТ Mustang подорожало до 109,90 грн/л, а ДТ Евро-5 - до 106,90 грн/л. В других сетях цены на дизель остались стабильными.
Стабильность бензина: Стоимость всех марок бензина в сетях осталась на уровне предыдущего дня.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG