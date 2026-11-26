У четвер, 26 листопада, українські мережі АЗС продовжили знижувати вартість пального. Цінники в бік зменшення переписали всі п'ять провідних операторів: SOCAR влаштував обвал цін на бензин і дизель, "Укрнафта" та UPG здешевили дизпальне, а OKKO, WOG та UPG знизили вартість газу.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
SOCAR обвалив ціни: Мережа SOCAR знизила вартість бензинів А-95 та NANO 95 одразу на 3,00 грн/л - до 85,90 грн/л та 88,90 грн/л відповідно. Обидві марки дизельного пального подешевшали на 2,00 грн/л: звичайний ДП NANO - до 101,00 грн/л, а ДП NANO Extro — до 104,00 грн/л.
"Укрнафта" та UPG синхронно знизили вартість дизелю: Державна мережа "Укрнафта" скинула по 1,00 грн/л на обидві марки дизельного пального - звичайне ДП подешевшало до 95,90 грн/л, а ДП Energy - до 97,90 грн/л. Мережа UPG зменшила ціну upgDIESEL на 1,00 грн/л (до 97,90 грн/л), а стандартного EURO DIESEL - на 94 копійки (до 95,46 грн/л).
На ринку автогазу розпочалася хвиля здешевлення: Мережі OKKO та WOG синхронно скинули по 60 копійок - до 62,90 грн/л, а UPG знизила вартість газу на 1,00 грн/л, опустивши цінник до 60,90 грн/л. Інші види пального в OKKO та WOG залишилися без змін.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG