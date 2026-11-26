Ситуація на ринку

SOCAR обвалив ціни: Мережа SOCAR знизила вартість бензинів А-95 та NANO 95 одразу на 3,00 грн/л - до 85,90 грн/л та 88,90 грн/л відповідно. Обидві марки дизельного пального подешевшали на 2,00 грн/л: звичайний ДП NANO - до 101,00 грн/л, а ДП NANO Extro — до 104,00 грн/л.

"Укрнафта" та UPG синхронно знизили вартість дизелю: Державна мережа "Укрнафта" скинула по 1,00 грн/л на обидві марки дизельного пального - звичайне ДП подешевшало до 95,90 грн/л, а ДП Energy - до 97,90 грн/л. Мережа UPG зменшила ціну upgDIESEL на 1,00 грн/л (до 97,90 грн/л), а стандартного EURO DIESEL - на 94 копійки (до 95,46 грн/л).

На ринку автогазу розпочалася хвиля здешевлення: Мережі OKKO та WOG синхронно скинули по 60 копійок - до 62,90 грн/л, а UPG знизила вартість газу на 1,00 грн/л, опустивши цінник до 60,90 грн/л. Інші види пального в OKKO та WOG залишилися без змін.

Фото: ціни на АЗС 26 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 26 листопада

OKKO

Бензин Pulls 100: 94,90 грн

Бензин Pulls 95: 87,90 грн

Бензин А-95 Євро: 84,90 грн

ДП Pulls: 102,90 грн

ДП Євро: 99,90 грн

Газ: 62,90 грн (-60 коп)

WOG

Бензин 100: 94,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 87,90 грн

Бензин 95 Євро: 84,90 грн

ДП Mustang: 104,90 грн

ДП Євро-5: 99,90 грн

Газ: 62,90 грн (-60 коп)

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,90 грн

Бензин NANO 95: 88,90 грн (-3 грн)

Бензин А-95: 85,90 грн (-3 грн)

ДП NANO Extro: 104,00 грн (-2 грн)

ДП NANO: 101,00 грн (-2 грн)

Газ: 63,50 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 82,90 грн

Бензин А-95: 79,90 грн

Бензин А-92: 77,90 грн

ДП (Energy): 97,90 грн (-1 грн)

ДП: 95,90 грн (-1 грн)

Газ: 61,90 грн

UPG