В четверг, 26 ноября, украинские сети АЗС продолжили снижать стоимость топлива. Ценники в сторону уменьшения переписали все пять ведущих операторов: SOCAR устроил обвал цен на бензин и дизель, "Укрнафта" и UPG удешевили дизтопливо, а OKKO, WOG и UPG снизили стоимость газа.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
SOCAR обвалил цены: Сеть SOCAR снизила стоимость бензинов А-95 и NANO 95 сразу на 3,00 грн/л – до 85,90 грн/л и 88,90 грн/л соответственно. Обе марки дизельного топлива подешевели на 2,00 грн/л: обычный ДТ NANO - до 101,00 грн/л, а ДТ NANO Extro - до 104,00 грн/л.
"Укрнафта" и UPG синхронно снизили стоимость дизеля: Государственная сеть "Укрнафта" сбросила по 1,00 грн/л на обе марки дизельного топлива - обычное ДТ подешевело до 95,90 грн/л, а ДТ Energy - до 97,90 грн/л. Сеть UPG снизила цену upgDIESEL на 1,00 грн/л (до 97,90 грн/л), а стандартного EURO DIESEL - на 94 копейки (до 95,46 грн/л).
На рынке автогаза началась волна удешевления: Сети OKKO и WOG синхронно сбросили по 60 копеек - до 62,90 грн/л, а UPG снизила стоимость газа на 1,00 грн/л, опустив ценник до 60,90 грн/л. Другие виды топлива на OKKO и WOG остались без изменений.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG