Ціни на АЗС 23 жовтня: скільки коштує бензин, дизель та автогаз сьогодні

В Україні у п'ятницю, 23 жовтня, мережі АЗС оновили вартість пального. В окремих мережах зафіксовано подальше зростання цін на дизельне пальне та автогаз, тоді як цінники на бензин залишаються стабільними.
Скільки коштує пальне на АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Динаміка цін на автогаз: Газ подорожчав у мережах OKKO - на 1,00 грн/л (до 54,90 грн/л) та SOCAR - на 50 копійок/л (до 54,90 грн/л). На АЗС WOG, "Укрнафта" та UPG вартість автогазу залишилася без змін.
Зростання цін на дизельне пальне: Державна мережа "Укрнафта" підвищила вартість усіх видів дизелю на 1,00 грн/л (ДП Energy - до 103,90 грн/л, ДП - до 101,90 грн/л). В інших мережах (OKKO, WOG, SOCAR, UPG) ціни на дизельне пальне збереглися на рівні попереднього дня.
Стабільність цін на бензин: Жодна з мереж не змінювала вартість бензину всіх марок.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG