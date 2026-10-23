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Ціни на АЗС 23 жовтня: скільки коштує бензин, дизель та автогаз сьогодні

06:16 23.10.2026 Пт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Фото: ціни на АЗС зросли 23 жовтня (Getty Images)

В Україні у п'ятницю, 23 жовтня, мережі АЗС оновили вартість пального. В окремих мережах зафіксовано подальше зростання цін на дизельне пальне та автогаз, тоді як цінники на бензин залишаються стабільними.

Скільки коштує пальне на АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Динаміка цін на автогаз: Газ подорожчав у мережах OKKO - на 1,00 грн/л (до 54,90 грн/л) та SOCAR - на 50 копійок/л (до 54,90 грн/л). На АЗС WOG, "Укрнафта" та UPG вартість автогазу залишилася без змін.

Зростання цін на дизельне пальне: Державна мережа "Укрнафта" підвищила вартість усіх видів дизелю на 1,00 грн/л (ДП Energy - до 103,90 грн/л, ДП - до 101,90 грн/л). В інших мережах (OKKO, WOG, SOCAR, UPG) ціни на дизельне пальне збереглися на рівні попереднього дня.

Стабільність цін на бензин: Жодна з мереж не змінювала вартість бензину всіх марок.

Фото: ціни на АЗС 23 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 23 жовтня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 108,90 грн
  • ДП Євро: 105,90 грн
  • Газ: 54,90 грн (+1 грн)

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 108,90 грн
  • ДП Євро-5: 105,90 грн
  • Газ: 55,00 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДП NANO Extro: 109,00 грн
  • ДП NANO: 106,00 грн
  • Газ: 54,90 грн (+50 коп)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 103,90 грн (+1 грн)
  • ДП: 101,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 50,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 92,90 грн
  • Бензин A-95: 89,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 104,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 52,90 грн
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Ціни на бензин