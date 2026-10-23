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Цены на АЗС 23 октября: сколько стоит бензин, дизель и автогаз сегодня

06:16 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Фото: цены на АЗС выросли 23 октября (Getty Images)

В Украине в пятницу, 23 октября, сети АЗС обновили стоимость топлива. В отдельных сетях зафиксирован дальнейший рост цен на дизельное топливо и автогаз, в то время как ценники на бензин остаются стабильными.

Сколько стоит топливо на АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Динамика цен на автогаз: Газ подорожал в сетях OKKO - на 1,00 грн/л (до 54,90 грн/л) и SOCAR - на 50 копеек/л (до 54,90 грн/л). На АЗС WOG, "Укрнафть" и UPG стоимость автогаза осталась без изменений.

Рост цен на дизельное топливо: Государственная сеть "Укрнафта" повысила стоимость всех видов дизеля на 1,00 грн/л (ДТ Energy - до 103,90 грн/л, ДТ - до 101,90 грн/л). В других сетях (OKKO, WOG, SOCAR, UPG) цены на дизельное топливо сохранились на уровне предыдущего дня.

Стабильность цен на бензин: Ни одна из сетей не изменяла стоимость бензина всех марок.

Фото: цены на АЗС 23 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 23 октября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 108,90 грн
  • ДТ Евро: 105,90 грн
  • Газ: 54,90 грн (+1 грн)

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 108,90 грн
  • ДТ Евро-5: 105,90 грн
  • Газ: 55,00 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 109,00 грн
  • ДТ NANO: 106,00 грн
  • Газ: 54,90 грн (+50 коп.)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 103,90 грн (+1 грн)
  • ДТ: 101,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 50,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 92,90 грн
  • Бензин A-95: 89,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 104,90 грн
  • ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 52,90 грн

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