Цены на АЗС 23 октября: сколько стоит бензин, дизель и автогаз сегодня

В Украине в пятницу, 23 октября, сети АЗС обновили стоимость топлива. В отдельных сетях зафиксирован дальнейший рост цен на дизельное топливо и автогаз, в то время как ценники на бензин остаются стабильными.
Сколько стоит топливо на АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Динамика цен на автогаз: Газ подорожал в сетях OKKO - на 1,00 грн/л (до 54,90 грн/л) и SOCAR - на 50 копеек/л (до 54,90 грн/л). На АЗС WOG, "Укрнафть" и UPG стоимость автогаза осталась без изменений.
Рост цен на дизельное топливо: Государственная сеть "Укрнафта" повысила стоимость всех видов дизеля на 1,00 грн/л (ДТ Energy - до 103,90 грн/л, ДТ - до 101,90 грн/л). В других сетях (OKKO, WOG, SOCAR, UPG) цены на дизельное топливо сохранились на уровне предыдущего дня.
Стабильность цен на бензин: Ни одна из сетей не изменяла стоимость бензина всех марок.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG