Цены на АЗС 23 октября: сколько стоит бензин, дизель и автогаз сегодня

Ситуация на рынке

Динамика цен на автогаз: Газ подорожал в сетях OKKO - на 1,00 грн/л (до 54,90 грн/л) и SOCAR - на 50 копеек/л (до 54,90 грн/л). На АЗС WOG, "Укрнафть" и UPG стоимость автогаза осталась без изменений.

Рост цен на дизельное топливо: Государственная сеть "Укрнафта" повысила стоимость всех видов дизеля на 1,00 грн/л (ДТ Energy - до 103,90 грн/л, ДТ - до 101,90 грн/л). В других сетях (OKKO, WOG, SOCAR, UPG) цены на дизельное топливо сохранились на уровне предыдущего дня.

Стабильность цен на бензин: Ни одна из сетей не изменяла стоимость бензина всех марок.

Фото: цены на АЗС 23 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 23 октября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 108,90 грн

ДТ Евро: 105,90 грн

Газ: 54,90 грн (+1 грн)

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 108,90 грн

ДТ Евро-5: 105,90 грн

Газ: 55,00 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДТ NANO Extro: 109,00 грн

ДТ NANO: 106,00 грн

Газ: 54,90 грн (+50 коп.)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДТ (Energy): 103,90 грн (+1 грн)

ДТ: 101,90 грн (+1 грн)

Газ: 50,90 грн

UPG