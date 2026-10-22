Ціни на АЗС 22 жовтня: скільки коштує бензин, дизель та автогаз сьогодні

В Україні у четвер, 22 жовтня, оновили вартість пального на популярних АЗС. На низці заправок зафіксовано подорожчання дизельного пального та автогазу, тоді як ціни на бензин залишилися без змін.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Зростання цін на автогаз: Газ подорожчав у більшості мереж. На АЗС WOG ціна зросла на 1,50 грн/л (до 55,00 грн), на OKKO та UPG - на 1,00 грн/л (до 53,90 грн та 52,90 грн відповідно). Мережа SOCAR підняла вартість на 10 коп. (до 54,40 грн/л). На АЗС "Укрнафта" ціна автогазу залишилася без змін (50,90 грн/л).
Подорожчання дизельного пального: Дизельне пальне зросло в ціні на заправках WOG (усі види подорожчали на 1,40 грн/л), "Укрнафта" (на 1,00 грн/л) та UPG (на 1,00 грн/л). На АЗС OKKO та SOCAR вартість дизелю залишилася на рівні попереднього дня.
Стабільність цін на бензин: Усі перераховані мережі АЗС зберегли цінники на бензин усіх марок без змін.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG