Цены на АЗС 22 октября: сколько стоит бензин, дизель и автогаз сегодня

В Украине в четверг, 22 октября, обновили стоимость топлива на популярных АЗС. На ряде заправок зафиксировано подорожание дизельного топлива и автогаза, в то время как цены на бензин остались без изменений.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Рост цен на автогаз: Газ подорожал в большинстве сетей. На АЗС WOG цена выросла на 1,50 грн/л (до 55,00 грн), на OKKO и UPG - на 1,00 грн/л (до 53,90 грн и 52,90 грн соответственно). Сеть SOCAR подняла стоимость на 10 коп. (до 54,40 грн/л). На АЗС "Укрнафта" цена автогаза осталась без изменений (50,90 грн/л).
Подорожание дизельного топлива: Дизельное топливо выросло в цене на заправках WOG (все виды подорожали на 1,40 грн/л), "Укрнафта" (на 1,00 грн/л) и UPG (на 1,00 грн/л). На АЗС OKKO и SOCAR стоимость дизеля осталась на уровне предыдущего дня.
Стабильность цен на бензин: Все перечисленные сети АЗС сохранили ценники на бензин всех марок без изменений.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG