У неділю, 22 листопада, українські мережі АЗС продовжили точково знижувати вартість пального. Цінники на стелах переписали WOG, SOCAR та "Укрнафта", тоді як OKKO та UPG зберегли вчорашні показники.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
SOCAR другий день поспіль знижує ціни: Мережа скинула ще по 1,00 грн/л на більшість видів бензину та дизелю. У результаті стандартний А-95 у мережі опустився нижче психологічної позначки у 90 гривень - до 89,90 грн/л, NANO 95 подешевшав до 92,90 грн/л. Дизель NANO відтепер коштує 104,00 грн/л, а NANO Extro - 107,00 грн/л.
WOG знизив ціни на дизель: Мережа WOG зменшила вартість обох марок дизельного пального на 1,00 грн/л - стандартне ДП Євро-5 подешевшало до 101,90 грн/л, а фірмовий ДП Mustang - до 104,90 грн/л.
В "Укрнафті" подешевшав А-92: Державна мережа "Укрнафта" знизила вартість бензину А-92 на 1,00 грн/л — до 79,90 грн/л, опустивши його нижче 80-гривневого рубежу.
OKKO, UPG та ринок автогазу взяли паузу: Оператори OKKO та UPG залишили цінники на всі види пального на рівні попереднього дня. Вартість скрапленого газу також не змінилася в жодній із моніторингових мереж.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG