Ситуація на ринку

SOCAR другий день поспіль знижує ціни: Мережа скинула ще по 1,00 грн/л на більшість видів бензину та дизелю. У результаті стандартний А-95 у мережі опустився нижче психологічної позначки у 90 гривень - до 89,90 грн/л, NANO 95 подешевшав до 92,90 грн/л. Дизель NANO відтепер коштує 104,00 грн/л, а NANO Extro - 107,00 грн/л.

WOG знизив ціни на дизель: Мережа WOG зменшила вартість обох марок дизельного пального на 1,00 грн/л - стандартне ДП Євро-5 подешевшало до 101,90 грн/л, а фірмовий ДП Mustang - до 104,90 грн/л.

В "Укрнафті" подешевшав А-92: Державна мережа "Укрнафта" знизила вартість бензину А-92 на 1,00 грн/л — до 79,90 грн/л, опустивши його нижче 80-гривневого рубежу.

OKKO, UPG та ринок автогазу взяли паузу: Оператори OKKO та UPG залишили цінники на всі види пального на рівні попереднього дня. Вартість скрапленого газу також не змінилася в жодній із моніторингових мереж.

Фото: ціни на АЗС 22 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 22 листопада

OKKO

Бензин Pulls 100: 98,90 грн

Бензин Pulls 95: 91,90 грн

Бензин А-95 Євро: 88,90 грн

ДП Pulls: 105,90 грн

ДП Євро: 102,90 грн

Газ: 64,90 грн

WOG

Бензин 100: 98,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 91,90 грн

Бензин 95 Євро: 88,90 грн

ДП Mustang: 104,90 грн (-1 грн)

ДП Євро-5: 101,90 грн (-1 грн)

Газ: 63,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 99,90 грн

Бензин NANO 95: 92,90 грн (-1 грн)

Бензин А-95: 89,90 грн (-1 грн)

ДП NANO Extro: 107,00 грн (-1 грн)

ДП NANO: 104,00 грн (-1 грн)

Газ: 64,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 82,90 грн

Бензин А-95: 82,90 грн

Бензин А-92: 79,90 грн (-1 грн)

ДП (Energy): 98,90 грн

ДП: 98,90 грн

Газ: 61,90 грн

UPG