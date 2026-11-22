В воскресенье, 22 ноября, украинские сети АЗС продолжили точечно снижать стоимость топлива. Ценники на стелах переписали WOG, SOCAR и "Укрнафта", в то время как OKKO и UPG сохранили вчерашние показатели.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
SOCAR второй день подряд снижает цены: Сеть сбросила еще по 1,00 грн/л на большинство видов бензина и дизеля. В результате стандартный А-95 в сети опустился ниже психологической отметки в 90 гривен - до 89,90 грн/л, NANO 95 подешевел до 92,90 грн/л. Дизель NANO теперь стоит 104,00 грн/л, а NANO Extro - 107,00 грн/л.
WOG снизил цены на дизель: Сеть WOG снизила стоимость обеих марок дизельного топлива на 1,00 грн/л - стандартное ДТ Евро-5 подешевело до 101,90 грн/л, а фирменное ДТ Mustang - до 104,90 грн/л.
В "Укрнафте" подешевел А-92: Государственная сеть "Укрнафта" снизила стоимость бензина А-92 на 1,00 грн/л - до 79,90 грн/л, опустив его ниже 80-гривневого рубежа.
OKKO, UPG и рынок автогаза взяли паузу: Операторы OKKO и UPG оставили ценники на все виды топлива на уровне предыдущего дня. Стоимость сжиженного газа также не изменилась ни в одной из мониторинговых сетей.
OKKO
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SOCAR
"Укрнафта"
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