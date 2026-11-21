Ситуація на ринку

SOCAR приєднався до здешевлення: Бензин NANO 100 подешевшав на 2,10 грн/л (до 102,00 грн/л), NANO 95 та А-95 - на 1,00 грн/л (до 93,90 грн/л та 90,90 грн/л відповідно). Також на 1,00 грн/л знизилися ціни на дизель NANO (до 105,00 грн/л) та NANO Extro (до 108,00 грн/л). Водночас газ у мережі подорожчав на 1,00 грн/л - до 64,90 грн/л.

"Укрнафта" опустили ціни: Державна мережа "Укрнафта" скинула по 2,00 грн/л на всі марки бензину - А-95 та 95 Energy подешевшали до 82,90 грн/л, а А-92 - до 80,90 грн/л. Крім того, звичайне ДП втратило 1,00 грн/л (до 98,90 грн/л), а ДП Energy - одразу 3,00 грн/л (до 101,90 грн/л).

Нові ціни на UPG: Мережа знизила ціни на всі бензини на 1,00 грн/л (А-95 - до 82,90 грн/л, UPG 95 - до 84,90 грн/л, UPG 100 - до 95,90 грн/л), а звичайний дизель EURO DIESEL став дешевшим на 12 копійок (до 98,56 грн/л).

OKKO та WOG вирівняли цінники: Мережа OKKO знизила вартість обох марок дизельного пального на 1,00 грн/л (ДП Євро - до 102,90 грн/л, ДП Pulls - до 105,90 грн/л), а WOG скинув по 1,00 грн/л на всю лінійку бензинів (А-95 Євро - до 88,90 грн/л, 95 Mustang - до 91,90 грн/л, Бензин 100 - до 98,90 грн/л). Таким чином ціни на всі бензини та дизель в обох мережах знову стали ідентичними.

Фото: ціни на АЗС 21 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 21 листопада

OKKO

Бензин Pulls 100: 98,90 грн

Бензин Pulls 95: 91,90 грн

Бензин А-95 Євро: 88,90 грн

ДП Pulls: 105,90 грн (-1 грн)

ДП Євро: 102,90 грн (-1 грн)

Газ: 64,90 грн

WOG

Бензин 100: 98,90 грн (-1 грн)

Бензин 95 (Mustang): 91,90 грн (-1 грн)

Бензин 95 Євро: 88,90 грн (-1 грн)

ДП Mustang: 105,90 грн

ДП Євро-5: 102,90 грн

Газ: 63,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 102,00 грн (-2,1 грн)

Бензин NANO 95: 93,90 грн (-1 грн)

Бензин А-95: 90,90 грн (-1 грн)

ДП NANO Extro: 108,00 грн (-1 грн)

ДП NANO: 105,00 грн (-1 грн)

Газ: 64,90 грн (+1 грн)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 82,90 грн (-2 грн)

Бензин А-95: 82,90 грн (-2 грн)

Бензин А-92: 80,90 грн (-2 грн)

ДП (Energy): 101,90 грн (-3 грн)

ДП: 98,90 грн (-1 грн)

Газ: 61,90 грн

UPG