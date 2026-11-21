Ситуация на рынке

SOCAR присоединился к удешевлению: Бензин NANO 100 подешевел на 2,10 грн/л (до 102,00 грн/л), NANO 95 и А-95 – на 1,00 грн/л (до 93,90 грн/л и 90,90 грн/л соответственно). Также на 1,00 грн/л снизились цены на дизель NANO (до 105,00 грн/л) и NANO Extro (до 108,00 грн/л). В то же время газ в сети подорожал на 1,00 грн/л - до 64,90 грн/л.

"Укрнафта" опустили цены: Государственная сеть "Укрнафта" сбросила по 2,00 грн/л на все марки бензина – А-95 и 95 Energy подешевели до 82,90 грн/л, а А-92 - до 80,90 грн/л. Кроме того, обычное ДТ потеряло 1,00 грн/л (до 98,90 грн/л), а ДТ Energy - сразу 3,00 грн/л (до 101,90 грн/л).

Новые цены на UPG: Сеть снизила цены на бензины на 1,00 грн/л (А-95 - до 82,90 грн/л, UPG 95 - до 84,90 грн/л, UPG 100 - до 95,90 грн/л), а обычный дизель EURO DIESEL стал дешевле на 12 копеек (до 98,56 грн/л).

OKKO и WOG выровняли ценники: Сеть OKKO снизила стоимость обеих марок дизельного топлива на 1,00 грн/л (ДТ Евро - до 102,90 грн/л, ДТ Pulls - до 105,90 грн/л), а WOG сбросил по 1,00 грн/л на всю линейку бензинов (А-95 Євро - до 88,90 грн/л, 95 Mustang - до 91,90 грн/л, Бензин 100 - до 98,90 грн/л). Таким образом, цены на бензины и дизель в обеих сетях снова стали идентичными.

Фото: цены на АЗС 21 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 21 ноября

OKKO

Бензин Pulls 100: 98,90 грн

Бензин Pulls 95: 91,90 грн

Бензин А-95 Евро: 88,90 грн

ДТ Pulls: 105,90 грн (-1 грн)

ДТ Евро: 102,90 грн (-1 грн)

Газ: 64,90 грн

WOG

Бензин 100: 98,90 грн (-1 грн)

Бензин 95 (Mustang): 91,90 грн (-1 грн)

Бензин 95 Евро: 88,90 грн (-1 грн)

ДТ Mustang: 105,90 грн

ДТ Евро-5: 102,90 грн

Газ: 63,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 102,00 грн (-2,1 грн)

Бензин NANO 95: 93,90 грн (-1 грн)

Бензин А-95: 90,90 грн (-1 грн)

ДТ NANO Extro: 108,00 грн (-1 грн)

ДТ NANO: 105,00 грн (-1 грн)

Газ: 64,90 грн (+1 грн)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 82,90 грн (-2 грн)

Бензин А-95: 82,90 грн (-2 грн)

Бензин А-92: 80,90 грн (-2 грн)

ДТ (Energy): 101,90 грн (-3 грн)

ДТ: 98,90 грн (-1 грн)

Газ: 61,90 грн

UPG