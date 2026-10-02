Ціни на АЗС 2 жовтня: скільки коштує бензин та дизель перед вихідними

Ціни на АЗС 2 жовтня тримаються майже незмінними. Преміальний дизель у мережах переважно понад 100 грн, а от бензин сьогодні є нижче 90 грн.
Скільки коштує пальне на АЗС перед вихідними - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Зміна в "Укрнафті": Преміальний бензин 95 (Energy) подешевшав на 3 гривні та тепер коштує 88,90 грн, зрівнявшись у ціні зі звичайним А-95.
Незмінні цінники в інших мережах: ОККО, WOG, SOCAR та UPG утримують попередні показники без коливань.
Бензин А-95 (базові та євро марки)
Різниця на баку бензину між найдешевшою та найдорожчою мережею становить 300 гривень.
Дизельне пальне (ДП)
Різниця на баку дизелю між базовими мережами та преміальним SOCAR становить до 305 гривень.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG