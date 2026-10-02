Цены на АЗС 2 октября: сколько стоит бензин и дизель перед выходными

Цены на АЗС 2 октября держатся почти неизменными. Премиальный дизель в сетях преимущественно выше 100 грн, а вот бензин сегодня есть ниже 90 грн.
Сколько стоит топливо на АЗС перед выходными - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Изменения на "Укрнафте": Премиальный бензин 95 (Energy) подешевел на 3 гривны и теперь стоит 88,90 грн, сравнявшись в цене с обычным А-95.
Неизменные ценники в других сетях: ОККО, WOG, SOCAR и UPG держат предыдущие показатели без колебаний.
Бензин А-95 (базовые и евро марки)
Разница на баке бензина между самой дешевой и дорогой сетью составляет 300 гривен.
Дизельное топливо (ДТ)
Разница на баке дизеля между базовыми сетями и премиальным SOCAR составляет 305 гривен.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG