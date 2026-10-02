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Цены на АЗС 2 октября: сколько стоит бензин и дизель перед выходными

07:40 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Фото: сколько стоит бензин и дизель 2 октября (Getty Images)

Цены на АЗС 2 октября держатся почти неизменными. Премиальный дизель в сетях преимущественно выше 100 грн, а вот бензин сегодня есть ниже 90 грн.

Сколько стоит топливо на АЗС перед выходными - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главные тенденции рынка

Изменения на "Укрнафте": Премиальный бензин 95 (Energy) подешевел на 3 гривны и теперь стоит 88,90 грн, сравнявшись в цене с обычным А-95.

Неизменные ценники в других сетях: ОККО, WOG, SOCAR и UPG держат предыдущие показатели без колебаний.

Разница цен на полном баке (50 литров)

Бензин А-95 (базовые и евро марки)

  • "Укрнафта"/UPG (88,90 грн/л) - 4 445 грн (самый выгодный вариант)
  • OKKO/WOG (А-95 Евро по 92,90 грн/л) - 4 645 грн (на 200 грн дороже)
  • SOCAR (А-95 по 94,90 грн/л) - 4 745 грн (на 300 грн дороже)

Разница на баке бензина между самой дешевой и дорогой сетью составляет 300 гривен.

Дизельное топливо (ДТ)

  • "Укрнафта"/UPG (97,90 грн/л) - 4 895 грн (самый дешевый вариант)
  • OKKO/WOG (ДТ по 99,90 грн/л) - 4 995 грн (на 100 грн дороже)
  • SOCAR (ДТ NANO по 103,00 грн/л) - 5 150 грн (на 255 грн дороже)
  • SOCAR (ДТ NANO Extro по 104,00 грн/л) - 5 200 грн (на 305 грн дороже)

Разница на баке дизеля между базовыми сетями и премиальным SOCAR составляет 305 гривен.

Фото: цены на АЗС 2 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 2 октября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 102,90 грн
  • ДТ Евро: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 102,90 грн
  • ДТ Евро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 104,00 грн
  • ДТ NANO: 103,00 грн
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 88,90 грн (-3 грн)
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 99,90 грн
  • ДТ: 97,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 99,90 грн
  • ДТ EURO DIESEL: 97,90 грн
  • Газ: 43,90 грн
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