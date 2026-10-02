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Ціни на АЗС 2 жовтня: скільки коштує бензин та дизель перед вихідними

07:40 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Ціни на АЗС 2 жовтня: скільки коштує бензин та дизель перед вихідними Фото: скільки коштує бензин та дизель 2 жовтня (Getty Images)
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Ціни на АЗС 2 жовтня тримаються майже незмінними. Преміальний дизель у мережах переважно понад 100 грн, а от бензин сьогодні є нижче 90 грн.

Скільки коштує пальне на АЗС перед вихідними - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головні тенденції ринку

Зміна в "Укрнафті": Преміальний бензин 95 (Energy) подешевшав на 3 гривні та тепер коштує 88,90 грн, зрівнявшись у ціні зі звичайним А-95.

Незмінні цінники в інших мережах: ОККО, WOG, SOCAR та UPG утримують попередні показники без коливань.

Різниця цін на повному баку (50 літрів)

Бензин А-95 (базові та євро марки)

  • "Укрнафта"/UPG (88,90 грн/л) - 4 445 грн (найвигідніший варіант)
  • OKKO/WOG (А-95 Євро по 92,90 грн/л) - 4 645 грн (на 200 грн дорожче)
  • SOCAR (А-95 по 94,90 грн/л) - 4 745 грн (на 300 грн дорожче)

Різниця на баку бензину між найдешевшою та найдорожчою мережею становить 300 гривень.

Дизельне пальне (ДП)

  • "Укрнафта"/UPG (97,90 грн/л) - 4 895 грн (найдешевший варіант)
  • OKKO/WOG (ДП по 99,90 грн/л) - 4 995 грн (на 100 грн дорожче)
  • SOCAR (ДП NANO по 103,00 грн/л) - 5 150 грн (на 255 грн дорожче)
  • SOCAR (ДП NANO Extro по 104,00 грн/л) - 5 200 грн (на 305 грн дорожче)

Різниця на баку дизелю між базовими мережами та преміальним SOCAR становить до 305 гривень.

Ціни на АЗС 2 жовтня: скільки коштує бензин та дизель перед вихідними
Фото: ціни на АЗС 2 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 2 жовтня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 102,90 грн
  • ДП Євро: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 102,90 грн
  • ДП Євро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДП NANO Extro: 104,00 грн
  • ДП NANO: 103,00 грн
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 88,90 грн (-3 грн)
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 99,90 грн
  • ДП: 97,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 99,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 97,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

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