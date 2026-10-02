Цены на АЗС 2 октября: сколько стоит бензин и дизель перед выходными
07:40 02.10.2026 Пт
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Фото: сколько стоит бензин и дизель 2 октября (Getty Images)
Цены на АЗС 2 октября держатся почти неизменными. Премиальный дизель в сетях преимущественно выше 100 грн, а вот бензин сегодня есть ниже 90 грн.
Сколько стоит топливо на АЗС перед выходными - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главные тенденции рынка
Изменения на "Укрнафте": Премиальный бензин 95 (Energy) подешевел на 3 гривны и теперь стоит 88,90 грн, сравнявшись в цене с обычным А-95.
Неизменные ценники в других сетях: ОККО, WOG, SOCAR и UPG держат предыдущие показатели без колебаний.
Разница цен на полном баке (50 литров)
Бензин А-95 (базовые и евро марки)
- "Укрнафта"/UPG (88,90 грн/л) - 4 445 грн (самый выгодный вариант)
- OKKO/WOG (А-95 Евро по 92,90 грн/л) - 4 645 грн (на 200 грн дороже)
- SOCAR (А-95 по 94,90 грн/л) - 4 745 грн (на 300 грн дороже)
Разница на баке бензина между самой дешевой и дорогой сетью составляет 300 гривен.
Дизельное топливо (ДТ)
- "Укрнафта"/UPG (97,90 грн/л) - 4 895 грн (самый дешевый вариант)
- OKKO/WOG (ДТ по 99,90 грн/л) - 4 995 грн (на 100 грн дороже)
- SOCAR (ДТ NANO по 103,00 грн/л) - 5 150 грн (на 255 грн дороже)
- SOCAR (ДТ NANO Extro по 104,00 грн/л) - 5 200 грн (на 305 грн дороже)
Разница на баке дизеля между базовыми сетями и премиальным SOCAR составляет 305 гривен.
Детализация цен на АЗС 2 октября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 102,90 грн
- ДТ Евро: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 102,90 грн
- ДТ Евро-5: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДТ NANO Extro: 104,00 грн
- ДТ NANO: 103,00 грн
- Газ: 45,50 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 88,90 грн (-3 грн)
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДТ (Energy): 99,90 грн
- ДТ: 97,90 грн
- Газ: 42,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 99,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн
- Бензин A-95: 88,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 99,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 97,90 грн
- Газ: 43,90 грн