У середу, 18 листопада, українські мережі АЗС здебільшого зберегли вартість пального на рівні попереднього дня.Єдиним оператором, який переписав цінники, стала мережа WOG, знизивши вартість усіх марок дизельного пального на 1 гривню.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
WOG продовжує знижувати ціни на дизель: Другий день поспіль мережа WOG скидає по 1,00 грн/л на дизельне пальне. Відтепер стандартне ДП Євро-5 коштує 103,90 грн/л, а фірмовий ДП Mustang - 106,90 грн/л.
Цінова пауза в інших мережах: Оператори OKKO, SOCAR, "Укрнафта" та UPG залишили вартість усіх видів бензину, дизельного пального та скрапленого газу без змін.
Автогаз зупинився після зростання: Після вчорашнього подорожчання ціни на газ стабілізувалися. Найдорожчий газ продає OKKO (64,90 грн/л), найнижчу ціну серед моніторингових мереж утримують "Укрнафта" та UPG (61,90 грн/л).
Де зараз найвигідніше заправлятися: Найнижчу ціну на стандартний бензин А-95 зберігають "Укрнафта" та UPG (86,90 грн/л). Найдешевший дизель нижче позначки у 100 гривень пропонують UPG (99,56 грн/л) та "Укрнафта" (99,90 грн/л).
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG