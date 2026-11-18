В среду, 18 ноября, украинские сети АЗС в основном сохранили стоимость топлива на уровне предыдущего дня. Единственным оператором, переписавшим ценники, стала сеть WOG, снизив стоимость всех марок дизельного топлива на 1 гривну.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
WOG продолжает снижать цены на дизель: Второй день подряд сеть WOG сбрасывает по 1,00 грн/л на дизельное топливо. Теперь стандартное ДТ Евро-5 стоит 103,90 грн/л, а фирменный ДТ Mustang - 106,90 грн/л.
Ценовая пауза в других сетях: Операторы OKKO, SOCAR, "Укрнафта" и UPG оставили стоимость всех видов бензина, дизельного топлива и сжиженного газа без изменений.
Автогаз остановился после роста: После вчерашнего подорожания цены на газ стабилизировались. Самый дорогой газ продает OKKO (64,90 грн/л), самую низкую цену среди мониторинговых сетей удерживают "Укрнафта" и UPG (61,90 грн/л).
Где сейчас выгоднее всего заправляться: Самую низкую цену на стандартный бензин А-95 хранят "Укрнафта" и UPG (86,90 грн/л). Самый дешевый дизель ниже отметки в 100 гривен предлагает UPG (99,56 грн/л) и "Укрнафта" (99,90 грн/л).
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG