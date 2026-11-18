Ситуация на рынке

WOG продолжает снижать цены на дизель: Второй день подряд сеть WOG сбрасывает по 1,00 грн/л на дизельное топливо. Теперь стандартное ДТ Евро-5 стоит 103,90 грн/л, а фирменный ДТ Mustang - 106,90 грн/л.

Ценовая пауза в других сетях: Операторы OKKO, SOCAR, "Укрнафта" и UPG оставили стоимость всех видов бензина, дизельного топлива и сжиженного газа без изменений.

Автогаз остановился после роста: После вчерашнего подорожания цены на газ стабилизировались. Самый дорогой газ продает OKKO (64,90 грн/л), самую низкую цену среди мониторинговых сетей удерживают "Укрнафта" и UPG (61,90 грн/л).

Где сейчас выгоднее всего заправляться: Самую низкую цену на стандартный бензин А-95 хранят "Укрнафта" и UPG (86,90 грн/л). Самый дешевый дизель ниже отметки в 100 гривен предлагает UPG (99,56 грн/л) и "Укрнафта" (99,90 грн/л).

Фото: цены на АЗС 18 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 18 ноября

OKKO

Бензин Pulls 100: 100,90 грн

Бензин Pulls 95: 93,90 грн

Бензин А-95 Евро: 90,90 грн

ДТ Pulls: 107,90 грн

ДТ Евро: 104,90 грн

Газ: 64,90 грн

WOG

Бензин 100: 100,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 93,90 грн

Бензин 95 Евро: 90,90 грн

ДТ Mustang: 106,90 грн (-1 грн)

ДТ Евро-5: 103,90 грн (-1 грн)

Газ: 63,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 102,00 грн

Бензин NANO 95: 94,90 грн

Бензин А-95: 91,90 грн

ДТ NANO Extro: 109,00 грн

ДТ NANO: 106,00 грн

Газ: 63,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 89,90 грн

Бензин А-95: 86,90 грн

Бензин А-92: 84,90 грн

ДТ (Energy): 101,90 грн

ДТ: 99,90 грн

Газ: 61,90 грн

UPG