Ситуація на ринку

ДП перетнуло психологічну позначку: Державна мережа "Укрнафта" обвалила ціни на обидві марки дизелю одразу на 2,00 грн/л - звичайне ДП подешевшало до 99,90 грн/л, а ДП Energy - до 101,90 грн/л. Мережа UPG також знизила вартість дизельного пального на 1,00 грн/л: стандартний EURO DIESEL опустився до 99,56 грн/л, а upgDIESEL - до 102,90 грн/л.

WOG долучився до здешевлення дизелю: Слідом за вчорашнім кроком конкурентів мережа WOG скинула по 1,00 грн/л на обидві марки дизельного пального (ДП Євро-5 - до 104,90 грн/л, ДП Mustang - до 107,90 грн/л).

Черговий виток подорожчання автогазу: Скраплений газ додав по +1,00 грн/л одразу у двох великих мережах - OKKO (ціна зросла до 64,90 грн/л) та "Укрнафта" (до 61,90 грн/л).

Абсолютна стабільність у бензиновому сегменті: Вартість усіх марок бензину залишилася незмінною в усіх моніторингових мережах. Найнижчу ціну на стандартний А-95 утримують "Укрнафта" та UPG (86,90 грн/л).

Фото: ціни на АЗС 17 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 17 листопада

OKKO

Бензин Pulls 100: 100,90 грн

Бензин Pulls 95: 93,90 грн

Бензин А-95 Євро: 90,90 грн

ДП Pulls: 107,90 грн

ДП Євро: 104,90 грн

Газ: 64,90 грн (+1 грн)

WOG

Бензин 100: 100,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 93,90 грн

Бензин 95 Євро: 90,90 грн

ДП Mustang: 107,90 грн (-1 грн)

ДП Євро-5: 104,90 грн (-1 грн)

Газ: 63,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 102,00 грн

Бензин NANO 95: 94,90 грн

Бензин А-95: 91,90 грн

ДП NANO Extro: 109,00 грн

ДП NANO: 106,00 грн

Газ: 63,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 89,90 грн

Бензин А-95: 86,90 грн

Бензин А-92: 84,90 грн

ДП (Energy): 101,90 грн (-2 грн)

ДП: 99,90 грн (-2 грн)

Газ: 61,90 грн (+1 грн)

UPG