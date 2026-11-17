У вівторок, 17 листопада, українські мережі АЗС переписали вартість пального. Головною подією дня стало суттєве здешевлення дизельного пального, яке в мережах "Укрнафта" та UPG опустилося нижче психологічної позначки у 100 гривень за літр, тоді як скраплений газ продовжив дорожчати на окремих заправках.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
ДП перетнуло психологічну позначку: Державна мережа "Укрнафта" обвалила ціни на обидві марки дизелю одразу на 2,00 грн/л - звичайне ДП подешевшало до 99,90 грн/л, а ДП Energy - до 101,90 грн/л. Мережа UPG також знизила вартість дизельного пального на 1,00 грн/л: стандартний EURO DIESEL опустився до 99,56 грн/л, а upgDIESEL - до 102,90 грн/л.
WOG долучився до здешевлення дизелю: Слідом за вчорашнім кроком конкурентів мережа WOG скинула по 1,00 грн/л на обидві марки дизельного пального (ДП Євро-5 - до 104,90 грн/л, ДП Mustang - до 107,90 грн/л).
Черговий виток подорожчання автогазу: Скраплений газ додав по +1,00 грн/л одразу у двох великих мережах - OKKO (ціна зросла до 64,90 грн/л) та "Укрнафта" (до 61,90 грн/л).
Абсолютна стабільність у бензиновому сегменті: Вартість усіх марок бензину залишилася незмінною в усіх моніторингових мережах. Найнижчу ціну на стандартний А-95 утримують "Укрнафта" та UPG (86,90 грн/л).
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG