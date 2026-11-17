Во вторник, 17 ноября, украинские сети АЗС переписали стоимость топлива. Главным событием дня стало существенное удешевление дизельного топлива, которое в сетях "Укрнафта" и UPG опустилось ниже психологической отметки в 100 гривен за литр, в то время как сжиженный газ продолжил дорожать на отдельных заправках.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
ДТ пересекло психологическую отметку: Государственная сеть "Укрнафта" обвалила цены на обе марки дизеля сразу на 2,00 грн/л - обычное ДТ подешевело до 99,90 грн/л, а ДТ Energy - до 101,90 грн/л. Сеть UPG также снизила стоимость дизельного топлива на 1,00 грн/л: стандартный EURO DIESEL опустился до 99,56 грн/л, а upgDIESEL - до 102,90 грн/л.
WOG присоединился к удешевлению дизеля: Вслед за вчерашним шагом конкурентов сеть WOG сбросила по 1,00 грн/л на обе марки дизельного топлива (ДТ Евро-5 - до 104,90 грн/л, ДТ Mustang - до 107,90 грн/л).
Очередной виток подорожания автогаза: Сжиженный газ прибавил по +1,00 грн/л сразу в двух крупных сетях - OKKO (цена выросла до 64,90 грн/л) и "Укрнафта" (до 61,90 грн/л).
Абсолютная стабильность в бензиновом сегменте: Стоимость всех марок бензина осталась неизменной во всех мониторинговых сетях. Самую низкую цену на стандартный А-95 удерживают "Укрнафта" и UPG (86,90 грн/л).
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG