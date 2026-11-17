Ситуация на рынке

ДТ пересекло психологическую отметку: Государственная сеть "Укрнафта" обвалила цены на обе марки дизеля сразу на 2,00 грн/л - обычное ДТ подешевело до 99,90 грн/л, а ДТ Energy - до 101,90 грн/л. Сеть UPG также снизила стоимость дизельного топлива на 1,00 грн/л: стандартный EURO DIESEL опустился до 99,56 грн/л, а upgDIESEL - до 102,90 грн/л.

WOG присоединился к удешевлению дизеля: Вслед за вчерашним шагом конкурентов сеть WOG сбросила по 1,00 грн/л на обе марки дизельного топлива (ДТ Евро-5 - до 104,90 грн/л, ДТ Mustang - до 107,90 грн/л).

Очередной виток подорожания автогаза: Сжиженный газ прибавил по +1,00 грн/л сразу в двух крупных сетях - OKKO (цена выросла до 64,90 грн/л) и "Укрнафта" (до 61,90 грн/л).

Абсолютная стабильность в бензиновом сегменте: Стоимость всех марок бензина осталась неизменной во всех мониторинговых сетях. Самую низкую цену на стандартный А-95 удерживают "Укрнафта" и UPG (86,90 грн/л).

Фото: цены на АЗС 17 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 17 ноября

OKKO

Бензин Pulls 100: 100,90 грн

Бензин Pulls 95: 93,90 грн

Бензин А-95 Евро: 90,90 грн

ДТ Pulls: 107,90 грн

ДТ Евро: 104,90 грн

Газ: 64,90 грн (+1 грн)

WOG

Бензин 100: 100,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 93,90 грн

Бензин 95 Евро: 90,90 грн

ДТ Mustang: 107,90 грн (-1 грн)

ДТ Евро-5: 104,90 грн (-1 грн)

Газ: 63,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 102,00 грн

Бензин NANO 95: 94,90 грн

Бензин А-95: 91,90 грн

ДТ NANO Extro: 109,00 грн

ДТ NANO: 106,00 грн

Газ: 63,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 89,90 грн

Бензин А-95: 86,90 грн

Бензин А-92: 84,90 грн

ДТ (Energy): 101,90 грн (-2 грн)

ДТ: 99,90 грн (-2 грн)

Газ: 61,90 грн (+1 грн)

UPG