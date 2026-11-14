Ціни на АЗС 14 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

Ситуація на ринку

Різке здешевлення на "Укрнафті": Мережа знизила вартість бензину А-95 Energy одразу на 3,00 грн/л - до 86,90 грн/л, зрівнявши його в ціні зі звичайним А-95.

Дизельний мінімум в UPG: Оператор скинув 34 копійки на літрі стандартного дизпального (EURO DIESEL) - тепер воно коштує 101,56 грн/л, що є найнижчою пропозицією серед п'ятірки найбільших мереж.

Стабільність в інших мережах: Оператори OKKO, WOG та SOCAR у суботу залишили всі цінники на рівні попереднього дня без змін.

Де заправлятися найвигідніше: Найнижчу ціну на звичайний бензин А-95 (86,90 грн/л) та автогаз (60,90 грн/л) наразі утримують "Укрнафта" та UPG.

Фото: ціни на АЗС 14 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 14 листопада

OKKO

Бензин Pulls 100: 100,90 грн

Бензин Pulls 95: 93,90 грн

Бензин А-95 Євро: 90,90 грн

ДП Pulls: 108,90 грн

ДП Євро: 105,90 грн

Газ: 63,90 грн

WOG

Бензин 100: 100,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 93,90 грн

Бензин 95 Євро: 90,90 грн

ДП Mustang: 108,90 грн

ДП Євро-5: 105,90 грн

Газ: 63,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 102,00 грн

Бензин NANO 95: 94,90 грн

Бензин А-95: 91,90 грн

ДП NANO Extro: 109,00 грн

ДП NANO: 106,00 грн

Газ: 63,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 86,90 грн (-3 грн)

Бензин А-95: 86,90 грн

Бензин А-92: 84,90 грн

ДП (Energy): 104,90 грн

ДП: 102,90 грн

Газ: 60,90 грн

UPG