Ціни на АЗС 14 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

На українських АЗС у суботу, 14 листопада, зафіксовано точкове зниження цін на окремі види пального. Зокрема, державна мережа "Укрнафта" одразу на 3 гривні здешевила преміальний бензин А-95 Energy, а UPG опустила цінник на стандартне дизпальне.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Різке здешевлення на "Укрнафті": Мережа знизила вартість бензину А-95 Energy одразу на 3,00 грн/л - до 86,90 грн/л, зрівнявши його в ціні зі звичайним А-95.
Дизельний мінімум в UPG: Оператор скинув 34 копійки на літрі стандартного дизпального (EURO DIESEL) - тепер воно коштує 101,56 грн/л, що є найнижчою пропозицією серед п'ятірки найбільших мереж.
Стабільність в інших мережах: Оператори OKKO, WOG та SOCAR у суботу залишили всі цінники на рівні попереднього дня без змін.
Де заправлятися найвигідніше: Найнижчу ціну на звичайний бензин А-95 (86,90 грн/л) та автогаз (60,90 грн/л) наразі утримують "Укрнафта" та UPG.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG