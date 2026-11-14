Цены на АЗС 14 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

На украинских АЗС в субботу, 14 ноября, зафиксировано точечное понижение цен на отдельные виды топлива. В частности, государственная сеть "Укрнафта" сразу на 3 гривны снизила премиальный бензин А-95 Energy, а UPG опустила ценник на стандартное дизтопливо.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Резкое удешевление на "Укрнафте": Сеть снизила стоимость бензина А-95 Energy сразу на 3,00 грн/л - до 86,90 грн/л, сравнив его в цене с обычным А-95.
Дизельный минимум в UPG: Оператор сбросил 34 копейки на литре стандартного дизтоплива (EURO DIESEL) - теперь оно стоит 101,56 грн/л, что является самым низким предложением среди пятерки крупнейших сетей.
Стабильность в других сетях: Операторы OKKO, WOG и SOCAR в субботу оставили все ценники на уровне предыдущего дня без изменений.
Где заправляться выгоднее всего: Самую низкую цену на обычный бензин А-95 (86,90 грн/л) и автогаз (60,90 грн/л) удерживают "Укрнафта" и UPG.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG