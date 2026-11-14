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Ціни на АЗС 14 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

07:56 14.11.2026 Сб
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Ціни на АЗС 14 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні Фото: скільки коштує бензин на АЗС 14 листопада (соцмережі ОККО)
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На українських АЗС у суботу, 14 листопада, зафіксовано точкове зниження цін на окремі види пального. Зокрема, державна мережа "Укрнафта" одразу на 3 гривні здешевила преміальний бензин А-95 Energy, а UPG опустила цінник на стандартне дизпальне.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Різке здешевлення на "Укрнафті": Мережа знизила вартість бензину А-95 Energy одразу на 3,00 грн/л - до 86,90 грн/л, зрівнявши його в ціні зі звичайним А-95.

Дизельний мінімум в UPG: Оператор скинув 34 копійки на літрі стандартного дизпального (EURO DIESEL) - тепер воно коштує 101,56 грн/л, що є найнижчою пропозицією серед п'ятірки найбільших мереж.

Стабільність в інших мережах: Оператори OKKO, WOG та SOCAR у суботу залишили всі цінники на рівні попереднього дня без змін.

Де заправлятися найвигідніше: Найнижчу ціну на звичайний бензин А-95 (86,90 грн/л) та автогаз (60,90 грн/л) наразі утримують "Укрнафта" та UPG.

Ціни на АЗС 14 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні
Фото: ціни на АЗС 14 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 14 листопада

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 100,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 93,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 90,90 грн
  • ДП Pulls: 108,90 грн
  • ДП Євро: 105,90 грн
  • Газ: 63,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 100,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 93,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 90,90 грн
  • ДП Mustang: 108,90 грн
  • ДП Євро-5: 105,90 грн
  • Газ: 63,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 102,00 грн
  • Бензин NANO 95: 94,90 грн
  • Бензин А-95: 91,90 грн
  • ДП NANO Extro: 109,00 грн
  • ДП NANO: 106,00 грн
  • Газ: 63,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 86,90 грн (-3 грн)
  • Бензин А-95: 86,90 грн
  • Бензин А-92: 84,90 грн
  • ДП (Energy): 104,90 грн
  • ДП: 102,90 грн
  • Газ: 60,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 97,90 грн
  • Бензин UPG 95: 89,90 грн
  • Бензин A-95: 86,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 104,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 101,56 грн (-34 коп)
  • Газ: 60,90 грн

Читайте також: Ціни на АЗС падатимуть далі, Кабмін та АМКУ за цим стежать, - Корецький

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