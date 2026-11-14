Цены на АЗС 14 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

На украинских АЗС в субботу, 14 ноября, зафиксировано точечное понижение цен на отдельные виды топлива. В частности, государственная сеть "Укрнафта" сразу на 3 гривны снизила премиальный бензин А-95 Energy, а UPG опустила ценник на стандартное дизтопливо.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Резкое удешевление на "Укрнафте": Сеть снизила стоимость бензина А-95 Energy сразу на 3,00 грн/л - до 86,90 грн/л, сравнив его в цене с обычным А-95.

Дизельный минимум в UPG: Оператор сбросил 34 копейки на литре стандартного дизтоплива (EURO DIESEL) - теперь оно стоит 101,56 грн/л, что является самым низким предложением среди пятерки крупнейших сетей.

Стабильность в других сетях: Операторы OKKO, WOG и SOCAR в субботу оставили все ценники на уровне предыдущего дня без изменений.

Где заправляться выгоднее всего: Самую низкую цену на обычный бензин А-95 (86,90 грн/л) и автогаз (60,90 грн/л) удерживают "Укрнафта" и UPG.

Фото: цены на АЗС 14 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 14 ноября

OKKO

Бензин Pulls 100: 100,90 грн

Бензин Pulls 95: 93,90 грн

Бензин А-95 Евро: 90,90 грн

ДТ Pulls: 108,90 грн

ДТ Евро: 105,90 грн

Газ: 63,90 грн

WOG

Бензин 100: 100,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 93,90 грн

Бензин 95 Евро: 90,90 грн

ДТ Mustang: 108,90 грн

ДТ Евро-5: 105,90 грн

Газ: 63,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 102,00 грн

Бензин NANO 95: 94,90 грн

Бензин А-95: 91,90 грн

ДТ NANO Extro: 109,00 грн

ДТ NANO: 106,00 грн

Газ: 63,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 86,90 грн (-3 грн)

Бензин А-95: 86,90 грн

Бензин А-92: 84,90 грн

ДТ (Energy): 104,90 грн

ДТ: 102,90 грн

Газ: 60,90 грн

UPG