Цены на АЗС 14 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
На украинских АЗС в субботу, 14 ноября, зафиксировано точечное понижение цен на отдельные виды топлива. В частности, государственная сеть "Укрнафта" сразу на 3 гривны снизила премиальный бензин А-95 Energy, а UPG опустила ценник на стандартное дизтопливо.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
Резкое удешевление на "Укрнафте": Сеть снизила стоимость бензина А-95 Energy сразу на 3,00 грн/л - до 86,90 грн/л, сравнив его в цене с обычным А-95.
Дизельный минимум в UPG: Оператор сбросил 34 копейки на литре стандартного дизтоплива (EURO DIESEL) - теперь оно стоит 101,56 грн/л, что является самым низким предложением среди пятерки крупнейших сетей.
Стабильность в других сетях: Операторы OKKO, WOG и SOCAR в субботу оставили все ценники на уровне предыдущего дня без изменений.
Где заправляться выгоднее всего: Самую низкую цену на обычный бензин А-95 (86,90 грн/л) и автогаз (60,90 грн/л) удерживают "Укрнафта" и UPG.
Детализация цен на АЗС 14 ноября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 100,90 грн
- Бензин Pulls 95: 93,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 90,90 грн
- ДТ Pulls: 108,90 грн
- ДТ Евро: 105,90 грн
- Газ: 63,90 грн
WOG
- Бензин 100: 100,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 93,90 грн
- Бензин 95 Евро: 90,90 грн
- ДТ Mustang: 108,90 грн
- ДТ Евро-5: 105,90 грн
- Газ: 63,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 102,00 грн
- Бензин NANO 95: 94,90 грн
- Бензин А-95: 91,90 грн
- ДТ NANO Extro: 109,00 грн
- ДТ NANO: 106,00 грн
- Газ: 63,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 86,90 грн (-3 грн)
- Бензин А-95: 86,90 грн
- Бензин А-92: 84,90 грн
- ДТ (Energy): 104,90 грн
- ДТ: 102,90 грн
- Газ: 60,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 97,90 грн
- Бензин UPG 95: 89,90 грн
- Бензин A-95: 86,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 104,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 101,56 грн (-34 коп.)
- Газ: 60,90 грн