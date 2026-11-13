Ціни на АЗС 13 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

У п'ятницю, 13 листопада, українські мережі АЗС здебільшого зберегли вартість пального на рівні попереднього дня. Єдиною мережею, яка переписала цінники, став SOCAR: оператор знизив ціни на бензин та дизельне пальне, але підняв вартість автогазу.
Скільки коштує пальне на АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
SOCAR наздогнав ринок у зниженні цін: Після вчорашнього синхронного здешевлення пального в інших мережах, сьогодні SOCAR скинув по 1,00 грн/л на всі марки бензину та дизелю. Відтепер бензин А-95 у мережі коштує 91,90 грн/л, NANO 95 - 94,90 грн/л, NANO 100 - 102,00 грн/л, а звичайний дизель NANO опустився до 106,00 грн/л (Extro - до 109,00 грн/л).
Автогаз на SOCAR зрівнявся з максимумом ринку: Водночас SOCAR підняв цінник на скраплений газ на +1,00 грн/л - до 63,90 грн/л, зрівнявшись за цим показником із мережею OKKO.
Цінова пауза в чотирьох інших мережах: Оператори OKKO, WOG, "Укрнафта" та UPG залишили всі цінники без змін після активного зниження вартості бензинів і дизелю напередодні.
Де зараз найвигідніше заправлятися: Найнижчу ціну на стандартний бензин А-95 утримують "Укрнафта" та UPG (86,90 грн/л). Найдешевший дизель пропонує UPG (101,90 грн/л), а найнижчий цінник на автогаз зберігають "Укрнафта" та UPG (60,90 грн/л).
OKKO
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SOCAR
"Укрнафта"
UPG