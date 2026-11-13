Цены на АЗС 13 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

Ситуация на рынке

SOCAR догнал рынок в снижении цен: После вчерашнего синхронного удешевления топлива в других сетях, сегодня SOCAR сбросил по 1,00 грн/л на все марки бензина и дизеля. Теперь бензин А-95 в сети стоит 91,90 грн/л, NANO 95 - 94,90 грн/л, NANO 100 - 102,00 грн/л, а обычный дизель NANO опустился до 106,00 грн/л (Extro - до 109,00 грн/л).

Автогаз на SOCAR сравнялся с максимумом рынка: SOCAR поднял ценник на газ на +1,00 грн/л - до 63,90 грн/л, сравнившись по этому показателю с сетью OKKO.

Ценовая пауза в четырех других сетях: Операторы OKKO, WOG, "Укрнафта" и UPG оставили все ценники без изменений после активного понижения стоимости бензинов и дизеля накануне.

Где сейчас выгоднее всего заправляться: Самую низкую цену на стандартный бензин А-95 удерживают "Укрнафта" и UPG (86,90 грн/л). Самый дешевый дизель предлагает UPG (101,90 грн/л), а низкий ценник на автогаз хранят "Укрнафта" и UPG (60,90 грн/л).

Название

Детализация цен на АЗС 13 ноября

OKKO

Бензин Pulls 100: 100,90 грн

Бензин Pulls 95: 93,90 грн

Бензин А-95 Евро: 90,90 грн

ДТ Pulls: 108,90 грн

ДТ Евро: 105,90 грн

Газ: 63,90 грн

WOG

Бензин 100: 100,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 93,90 грн

Бензин 95 Евро: 90,90 грн

ДТ Mustang: 108,90 грн

ДТ Евро-5: 105,90 грн

Газ: 63,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 102,00 грн (-1 грн)

Бензин NANO 95: 94,90 грн (-1 грн)

Бензин А-95: 91,90 грн (-1 грн)

ДТ NANO Extro: 109,00 грн (-1 грн)

ДТ NANO: 106,00 грн (-1 грн)

Газ: 63,90 грн (+1 грн)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 89,90 грн

Бензин А-95: 86,90 грн

Бензин А-92: 84,90 грн

ДТ (Energy): 104,90 грн

ДТ: 102,90 грн

Газ: 60,90 грн

UPG