Цены на АЗС 13 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

В пятницу, 13 ноября, украинские сети АЗС в большинстве своем сохранили стоимость топлива на уровне предыдущего дня. Единственной сетью, переписавшей ценники, стал SOCAR: оператор снизил цены на бензин и дизельное топливо, но поднял стоимость автогаза.
Сколько стоит топливо на АЗС сегодня – читайте в материале РБК-Украина ниже.
SOCAR догнал рынок в снижении цен: После вчерашнего синхронного удешевления топлива в других сетях, сегодня SOCAR сбросил по 1,00 грн/л на все марки бензина и дизеля. Теперь бензин А-95 в сети стоит 91,90 грн/л, NANO 95 - 94,90 грн/л, NANO 100 - 102,00 грн/л, а обычный дизель NANO опустился до 106,00 грн/л (Extro - до 109,00 грн/л).
Автогаз на SOCAR сравнялся с максимумом рынка: SOCAR поднял ценник на газ на +1,00 грн/л - до 63,90 грн/л, сравнившись по этому показателю с сетью OKKO.
Ценовая пауза в четырех других сетях: Операторы OKKO, WOG, "Укрнафта" и UPG оставили все ценники без изменений после активного понижения стоимости бензинов и дизеля накануне.
Где сейчас выгоднее всего заправляться: Самую низкую цену на стандартный бензин А-95 удерживают "Укрнафта" и UPG (86,90 грн/л). Самый дешевый дизель предлагает UPG (101,90 грн/л), а низкий ценник на автогаз хранят "Укрнафта" и UPG (60,90 грн/л).
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG