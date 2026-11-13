ua en ru
Пт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Цены на АЗС 13 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

06:28 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Цены на АЗС 13 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня Фото: сколько стоит топливо сегодня (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

В пятницу, 13 ноября, украинские сети АЗС в большинстве своем сохранили стоимость топлива на уровне предыдущего дня. Единственной сетью, переписавшей ценники, стал SOCAR: оператор снизил цены на бензин и дизельное топливо, но поднял стоимость автогаза.

Сколько стоит топливо на АЗС сегодня – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

SOCAR догнал рынок в снижении цен: После вчерашнего синхронного удешевления топлива в других сетях, сегодня SOCAR сбросил по 1,00 грн/л на все марки бензина и дизеля. Теперь бензин А-95 в сети стоит 91,90 грн/л, NANO 95 - 94,90 грн/л, NANO 100 - 102,00 грн/л, а обычный дизель NANO опустился до 106,00 грн/л (Extro - до 109,00 грн/л).

Автогаз на SOCAR сравнялся с максимумом рынка: SOCAR поднял ценник на газ на +1,00 грн/л - до 63,90 грн/л, сравнившись по этому показателю с сетью OKKO.

Ценовая пауза в четырех других сетях: Операторы OKKO, WOG, "Укрнафта" и UPG оставили все ценники без изменений после активного понижения стоимости бензинов и дизеля накануне.

Где сейчас выгоднее всего заправляться: Самую низкую цену на стандартный бензин А-95 удерживают "Укрнафта" и UPG (86,90 грн/л). Самый дешевый дизель предлагает UPG (101,90 грн/л), а низкий ценник на автогаз хранят "Укрнафта" и UPG (60,90 грн/л).

Цены на АЗС 13 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
Название

Детализация цен на АЗС 13 ноября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 100,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 93,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 90,90 грн
  • ДТ Pulls: 108,90 грн
  • ДТ Евро: 105,90 грн
  • Газ: 63,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 100,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 93,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 90,90 грн
  • ДТ Mustang: 108,90 грн
  • ДТ Евро-5: 105,90 грн
  • Газ: 63,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 102,00 грн (-1 грн)
  • Бензин NANO 95: 94,90 грн (-1 грн)
  • Бензин А-95: 91,90 грн (-1 грн)
  • ДТ NANO Extro: 109,00 грн (-1 грн)
  • ДТ NANO: 106,00 грн (-1 грн)
  • Газ: 63,90 грн (+1 грн)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 89,90 грн
  • Бензин А-95: 86,90 грн
  • Бензин А-92: 84,90 грн
  • ДТ (Energy): 104,90 грн
  • ДТ: 102,90 грн
  • Газ: 60,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 97,90 грн
  • Бензин UPG 95: 89,90 грн
  • Бензин A-95: 86,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 104,90 грн
  • ДТ EURO DIESEL: 101,90 грн
  • Газ: 60,90 грн

Читайте также: Доллар дорожает после падения, евро дешевеет: актуальный курс НБУ на 13 ноября

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Цены на бензин Укрнафта
Новости
Кушнер заявил о "существенном прогрессе" в переговорах по окончанию войны в Украине
Кушнер заявил о "существенном прогрессе" в переговорах по окончанию войны в Украине
Аналитика
Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone