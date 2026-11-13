Цены на АЗС 13 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
В пятницу, 13 ноября, украинские сети АЗС в большинстве своем сохранили стоимость топлива на уровне предыдущего дня. Единственной сетью, переписавшей ценники, стал SOCAR: оператор снизил цены на бензин и дизельное топливо, но поднял стоимость автогаза.
Сколько стоит топливо на АЗС сегодня – читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
SOCAR догнал рынок в снижении цен: После вчерашнего синхронного удешевления топлива в других сетях, сегодня SOCAR сбросил по 1,00 грн/л на все марки бензина и дизеля. Теперь бензин А-95 в сети стоит 91,90 грн/л, NANO 95 - 94,90 грн/л, NANO 100 - 102,00 грн/л, а обычный дизель NANO опустился до 106,00 грн/л (Extro - до 109,00 грн/л).
Автогаз на SOCAR сравнялся с максимумом рынка: SOCAR поднял ценник на газ на +1,00 грн/л - до 63,90 грн/л, сравнившись по этому показателю с сетью OKKO.
Ценовая пауза в четырех других сетях: Операторы OKKO, WOG, "Укрнафта" и UPG оставили все ценники без изменений после активного понижения стоимости бензинов и дизеля накануне.
Где сейчас выгоднее всего заправляться: Самую низкую цену на стандартный бензин А-95 удерживают "Укрнафта" и UPG (86,90 грн/л). Самый дешевый дизель предлагает UPG (101,90 грн/л), а низкий ценник на автогаз хранят "Укрнафта" и UPG (60,90 грн/л).
Детализация цен на АЗС 13 ноября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 100,90 грн
- Бензин Pulls 95: 93,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 90,90 грн
- ДТ Pulls: 108,90 грн
- ДТ Евро: 105,90 грн
- Газ: 63,90 грн
WOG
- Бензин 100: 100,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 93,90 грн
- Бензин 95 Евро: 90,90 грн
- ДТ Mustang: 108,90 грн
- ДТ Евро-5: 105,90 грн
- Газ: 63,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 102,00 грн (-1 грн)
- Бензин NANO 95: 94,90 грн (-1 грн)
- Бензин А-95: 91,90 грн (-1 грн)
- ДТ NANO Extro: 109,00 грн (-1 грн)
- ДТ NANO: 106,00 грн (-1 грн)
- Газ: 63,90 грн (+1 грн)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 89,90 грн
- Бензин А-95: 86,90 грн
- Бензин А-92: 84,90 грн
- ДТ (Energy): 104,90 грн
- ДТ: 102,90 грн
- Газ: 60,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 97,90 грн
- Бензин UPG 95: 89,90 грн
- Бензин A-95: 86,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 104,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 101,90 грн
- Газ: 60,90 грн