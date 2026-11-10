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Ціни на АЗС 10 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

06:14 10.11.2026 Вт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Фото: скільки коштує пальне сьогодні (Getty Images)

У вівторок, 10 листопада, українські мережі АЗС переписали вартість пального. Головною подією дня стало відчутне здешевлення бензинів у мережі WOG, тоді як UPG підняла цінник на скраплений газ.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Зниження цін на бензин у мережі WOG: Мережа WOG скинула по 1,00 грн/л на всі марки бензину. Відтепер стандартний А-95 Євро коштує 91,90 грн/л, фірмовий 95 Mustang - 94,90 грн/л, а 100-й бензин - 101,90 грн/л.

UPG підняла ціну на автогаз: Після кількох днів стабільності мережа UPG підвищила вартість газу на +1,00 грн/л (ціна зросла до 60,90 грн/л).

Пауза в інших мережах: Оператори OKKO, SOCAR та державна "Укрнафта" зберегли цінники на всі види пального на рівні попереднього дня без змін.

Дизельне пальне утримує цінову стабільність: Вартість дизелю залишається незмінною в усіх моніторингових мережах - від 102,90 грн/л (EURO DIESEL на UPG) до 110,00 грн/л (NANO Extro на SOCAR).

Фото: ціни на АЗС 10 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 10 листопада

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 109,90 грн
  • ДП Євро: 106,90 грн
  • Газ: 61,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 101,90 грн (-1 грн)
  • Бензин 95 (Mustang): 94,90 грн (-1 грн)
  • Бензин 95 Євро: 91,90 грн (-1 грн)
  • ДП Mustang: 109,90 грн
  • ДП Євро-5: 106,90 грн
  • Газ: 61,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 103,00 грн
  • Бензин NANO 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95: 92,90 грн
  • ДП NANO Extro: 110,00 грн
  • ДП NANO: 107,00 грн
  • Газ: 61,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 90,90 грн
  • Бензин А-95: 87,90 грн
  • Бензин А-92: 85,90 грн
  • ДП (Energy): 105,90 грн
  • ДП: 103,90 грн
  • Газ: 58,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 105,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 60,90 грн (+1 грн)
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