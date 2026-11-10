Ціни на АЗС 10 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

У вівторок, 10 листопада, українські мережі АЗС переписали вартість пального. Головною подією дня стало відчутне здешевлення бензинів у мережі WOG, тоді як UPG підняла цінник на скраплений газ.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Зниження цін на бензин у мережі WOG: Мережа WOG скинула по 1,00 грн/л на всі марки бензину. Відтепер стандартний А-95 Євро коштує 91,90 грн/л, фірмовий 95 Mustang - 94,90 грн/л, а 100-й бензин - 101,90 грн/л.
UPG підняла ціну на автогаз: Після кількох днів стабільності мережа UPG підвищила вартість газу на +1,00 грн/л (ціна зросла до 60,90 грн/л).
Пауза в інших мережах: Оператори OKKO, SOCAR та державна "Укрнафта" зберегли цінники на всі види пального на рівні попереднього дня без змін.
Дизельне пальне утримує цінову стабільність: Вартість дизелю залишається незмінною в усіх моніторингових мережах - від 102,90 грн/л (EURO DIESEL на UPG) до 110,00 грн/л (NANO Extro на SOCAR).
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SOCAR
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UPG