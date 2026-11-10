Цены на АЗС 10 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

Ситуация на рынке

Снижение цен на бензин в сети WOG: Сеть WOG сбросила по 1,00 грн/л на все марки бензина. Теперь стандартный А-95 Евро стоит 91,90 грн/л, фирменный 95 Mustang - 94,90 грн/л, а 100-й бензин - 101,90 грн/л.

UPG повысила цену на автогаз: После нескольких дней стабильности сеть UPG повысила стоимость газа на +1,00 грн/л (цена выросла до 60,90 грн/л).

Пауза в других сетях: Операторы OKKO, SOCAR и государственная "Укрнафта" сохранили ценники на все виды топлива на уровне предыдущего дня без изменений.

Дизельное топливо удерживает ценовую стабильность: Стоимость дизеля остается неизменной во всех мониторинговых сетях – от 102,90 грн/л (EURO DIESEL на UPG) до 110,00 грн/л (NANO Extro на SOCAR).

Фото: цены на АЗС 10 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 10 ноября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 109,90 грн

ДТ Евро: 106,90 грн

Газ: 61,90 грн

WOG

Бензин 100: 101,90 грн (-1 грн)

Бензин 95 (Mustang): 94,90 грн (-1 грн)

Бензин 95 Евро: 91,90 грн (-1 грн)

ДТ Mustang: 109,90 грн

ДТ Евро-5: 106,90 грн

Газ: 61,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 103,00 грн

Бензин NANO 95: 95,90 грн

Бензин А-95: 92,90 грн

ДТ NANO Extro: 110,00 грн

ДТ NANO: 107,00 грн

Газ: 61,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 90,90 грн

Бензин А-95: 87,90 грн

Бензин А-92: 85,90 грн

ДТ (Energy): 105,90 грн

ДТ: 103,90 грн

Газ: 58,90 грн

UPG