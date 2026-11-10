Цены на АЗС 10 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

Во вторник, 10 ноября, украинские сети АЗС переписали стоимость топлива. Главным событием дня стало ощутимое удешевление бензинов в сети WOG, в то время как UPG подняла ценник на сжиженный газ.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня – читайте в материале РБК-Украина ниже.
Снижение цен на бензин в сети WOG: Сеть WOG сбросила по 1,00 грн/л на все марки бензина. Теперь стандартный А-95 Евро стоит 91,90 грн/л, фирменный 95 Mustang - 94,90 грн/л, а 100-й бензин - 101,90 грн/л.
UPG повысила цену на автогаз: После нескольких дней стабильности сеть UPG повысила стоимость газа на +1,00 грн/л (цена выросла до 60,90 грн/л).
Пауза в других сетях: Операторы OKKO, SOCAR и государственная "Укрнафта" сохранили ценники на все виды топлива на уровне предыдущего дня без изменений.
Дизельное топливо удерживает ценовую стабильность: Стоимость дизеля остается неизменной во всех мониторинговых сетях – от 102,90 грн/л (EURO DIESEL на UPG) до 110,00 грн/л (NANO Extro на SOCAR).
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG