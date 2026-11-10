Ціни на АЗС 10 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні
У вівторок, 10 листопада, українські мережі АЗС переписали вартість пального. Головною подією дня стало відчутне здешевлення бензинів у мережі WOG, тоді як UPG підняла цінник на скраплений газ.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація на ринку
Зниження цін на бензин у мережі WOG: Мережа WOG скинула по 1,00 грн/л на всі марки бензину. Відтепер стандартний А-95 Євро коштує 91,90 грн/л, фірмовий 95 Mustang - 94,90 грн/л, а 100-й бензин - 101,90 грн/л.
UPG підняла ціну на автогаз: Після кількох днів стабільності мережа UPG підвищила вартість газу на +1,00 грн/л (ціна зросла до 60,90 грн/л).
Пауза в інших мережах: Оператори OKKO, SOCAR та державна "Укрнафта" зберегли цінники на всі види пального на рівні попереднього дня без змін.
Дизельне пальне утримує цінову стабільність: Вартість дизелю залишається незмінною в усіх моніторингових мережах - від 102,90 грн/л (EURO DIESEL на UPG) до 110,00 грн/л (NANO Extro на SOCAR).
Деталізація цін на АЗС 10 листопада
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
- ДП Pulls: 109,90 грн
- ДП Євро: 106,90 грн
- Газ: 61,90 грн
WOG
- Бензин 100: 101,90 грн (-1 грн)
- Бензин 95 (Mustang): 94,90 грн (-1 грн)
- Бензин 95 Євро: 91,90 грн (-1 грн)
- ДП Mustang: 109,90 грн
- ДП Євро-5: 106,90 грн
- Газ: 61,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 103,00 грн
- Бензин NANO 95: 95,90 грн
- Бензин А-95: 92,90 грн
- ДП NANO Extro: 110,00 грн
- ДП NANO: 107,00 грн
- Газ: 61,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 90,90 грн
- Бензин А-95: 87,90 грн
- Бензин А-92: 85,90 грн
- ДП (Energy): 105,90 грн
- ДП: 103,90 грн
- Газ: 58,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 100,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн
- Бензин A-95: 88,90 грн
- ДП upgDIESEL: 105,90 грн
- ДП EURO DIESEL: 102,90 грн
- Газ: 60,90 грн (+1 грн)