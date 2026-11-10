Цены на АЗС 10 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
Во вторник, 10 ноября, украинские сети АЗС переписали стоимость топлива. Главным событием дня стало ощутимое удешевление бензинов в сети WOG, в то время как UPG подняла ценник на сжиженный газ.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня – читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
Снижение цен на бензин в сети WOG: Сеть WOG сбросила по 1,00 грн/л на все марки бензина. Теперь стандартный А-95 Евро стоит 91,90 грн/л, фирменный 95 Mustang - 94,90 грн/л, а 100-й бензин - 101,90 грн/л.
UPG повысила цену на автогаз: После нескольких дней стабильности сеть UPG повысила стоимость газа на +1,00 грн/л (цена выросла до 60,90 грн/л).
Пауза в других сетях: Операторы OKKO, SOCAR и государственная "Укрнафта" сохранили ценники на все виды топлива на уровне предыдущего дня без изменений.
Дизельное топливо удерживает ценовую стабильность: Стоимость дизеля остается неизменной во всех мониторинговых сетях – от 102,90 грн/л (EURO DIESEL на UPG) до 110,00 грн/л (NANO Extro на SOCAR).
Детализация цен на АЗС 10 ноября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 109,90 грн
- ДТ Евро: 106,90 грн
- Газ: 61,90 грн
WOG
- Бензин 100: 101,90 грн (-1 грн)
- Бензин 95 (Mustang): 94,90 грн (-1 грн)
- Бензин 95 Евро: 91,90 грн (-1 грн)
- ДТ Mustang: 109,90 грн
- ДТ Евро-5: 106,90 грн
- Газ: 61,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 103,00 грн
- Бензин NANO 95: 95,90 грн
- Бензин А-95: 92,90 грн
- ДТ NANO Extro: 110,00 грн
- ДТ NANO: 107,00 грн
- Газ: 61,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 90,90 грн
- Бензин А-95: 87,90 грн
- Бензин А-92: 85,90 грн
- ДТ (Energy): 105,90 грн
- ДТ: 103,90 грн
- Газ: 58,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 100,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн
- Бензин A-95: 88,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 105,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
- Газ: 60,90 грн (+1 грн)