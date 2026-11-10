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Цены на АЗС 10 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

06:14 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Цены на АЗС 10 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня Фото: сколько стоит топливо сегодня (Getty Images)
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Во вторник, 10 ноября, украинские сети АЗС переписали стоимость топлива. Главным событием дня стало ощутимое удешевление бензинов в сети WOG, в то время как UPG подняла ценник на сжиженный газ.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Снижение цен на бензин в сети WOG: Сеть WOG сбросила по 1,00 грн/л на все марки бензина. Теперь стандартный А-95 Евро стоит 91,90 грн/л, фирменный 95 Mustang - 94,90 грн/л, а 100-й бензин - 101,90 грн/л.

UPG повысила цену на автогаз: После нескольких дней стабильности сеть UPG повысила стоимость газа на +1,00 грн/л (цена выросла до 60,90 грн/л).

Пауза в других сетях: Операторы OKKO, SOCAR и государственная "Укрнафта" сохранили ценники на все виды топлива на уровне предыдущего дня без изменений.

Дизельное топливо удерживает ценовую стабильность: Стоимость дизеля остается неизменной во всех мониторинговых сетях – от 102,90 грн/л (EURO DIESEL на UPG) до 110,00 грн/л (NANO Extro на SOCAR).

Цены на АЗС 10 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
Фото: цены на АЗС 10 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 10 ноября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 109,90 грн
  • ДТ Евро: 106,90 грн
  • Газ: 61,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 101,90 грн (-1 грн)
  • Бензин 95 (Mustang): 94,90 грн (-1 грн)
  • Бензин 95 Евро: 91,90 грн (-1 грн)
  • ДТ Mustang: 109,90 грн
  • ДТ Евро-5: 106,90 грн
  • Газ: 61,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 103,00 грн
  • Бензин NANO 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95: 92,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 110,00 грн
  • ДТ NANO: 107,00 грн
  • Газ: 61,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 90,90 грн
  • Бензин А-95: 87,90 грн
  • Бензин А-92: 85,90 грн
  • ДТ (Energy): 105,90 грн
  • ДТ: 103,90 грн
  • Газ: 58,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 105,90 грн
  • ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 60,90 грн (+1 грн)

Читайте также: Доллар и евро снова выросли: курс НБУ на 10 ноября и что сейчас влияет на валютный рынок

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