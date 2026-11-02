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Ціни на АЗС 2 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ після вихідних

06:29 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Фото: скільки коштує бензин на АЗС 2 листопада (соцмережі ОККО)

У понеділок, 2 листопада, на АЗС зберігається загальна цінова стабільність, за винятком точкового коригування в мережі "Укрнафта". Мережа підняла вартість усіх видів дизельного пального на 1 гривню за літр.

Скільки коштує пальне на АЗС після вихідних - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Дизельне пальне: Мережа "Укрнафта" підвищила вартість як стандартного, так і преміального дизелю на 1,00 грн/л - до 103,90 грн/л та 105,90 грн/л відповідно. В інших операторів цінники утримуються без змін (від 102,90 грн/л на UPG до 111,00 грн/л на SOCAR).

Автогаз: Ціни на газ залишаються стабільними. На OKKO, WOG та SOCAR газ коштує 59,90 грн/л, на UPG - 57,90 грн/л, на "Укрнафті" - 56,90 грн/л.

Бензини: Вартість бензинів А-92, А-95 та преміальної 100-Ї марки залишається на рівні попередніх днів у всіх мережах.

Фото: ціни на АЗС 2 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 2 листопада

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 109,90 грн
  • ДП Євро: 106,90 грн
  • Газ: 59,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 109,90 грн
  • ДП Євро-5: 106,90 грн
  • Газ: 59,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 105,00 грн
  • Бензин NANO 95: 98,90 грн
  • Бензин А-95: 95,90 грн
  • ДП NANO Extro: 111,00 грн
  • ДП NANO: 108,00 грн
  • Газ: 59,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 105,90 грн (+1 грн)
  • ДП: 103,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 56,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 92,90 грн
  • Бензин A-95: 89,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 105,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 57,90 грн
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