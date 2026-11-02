Ціни на АЗС 2 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ після вихідних

У понеділок, 2 листопада, на АЗС зберігається загальна цінова стабільність, за винятком точкового коригування в мережі "Укрнафта". Мережа підняла вартість усіх видів дизельного пального на 1 гривню за літр.
Скільки коштує пальне на АЗС після вихідних - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Дизельне пальне: Мережа "Укрнафта" підвищила вартість як стандартного, так і преміального дизелю на 1,00 грн/л - до 103,90 грн/л та 105,90 грн/л відповідно. В інших операторів цінники утримуються без змін (від 102,90 грн/л на UPG до 111,00 грн/л на SOCAR).
Автогаз: Ціни на газ залишаються стабільними. На OKKO, WOG та SOCAR газ коштує 59,90 грн/л, на UPG - 57,90 грн/л, на "Укрнафті" - 56,90 грн/л.
Бензини: Вартість бензинів А-92, А-95 та преміальної 100-Ї марки залишається на рівні попередніх днів у всіх мережах.
OKKO
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"Укрнафта"
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