Цены на АЗС 2 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ после выходных

Ситуация на рынке

Дизельное топливо: Сеть "Укрнафта" повысила стоимость как стандартного, так и премиального дизеля на 1,00 грн/л - до 103,90 грн/л и 105,90 грн/л соответственно. У других операторов ценники удерживаются без изменений (от 102,90 грн/л на UPG до 111,00 грн/л на SOCAR).

Автогаз: цены на газ остаются стабильными. На OKKO, WOG и SOCAR газ стоит 59,90 грн/л, UPG - 57,90 грн/л, на "Укрнафте" - 56,90 грн/л.

Бензины: Стоимость бензинов А-92, А-95 и премиальной 100-й марки остается на уровне предыдущих дней во всех сетях.

Фото: цены на АЗС 2 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 2 ноября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 109,90 грн

ДТ Евро: 106,90 грн

Газ: 59,90 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 109,90 грн

ДТ Евро-5: 106,90 грн

Газ: 59,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 105,00 грн

Бензин NANO 95: 98,90 грн

Бензин А-95: 95,90 грн

ДТ NANO Extro: 111,00 грн

ДТ NANO: 108,00 грн

Газ: 59,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДТ (Energy): 105,90 грн (+1 грн)

ДТ: 103,90 грн (+1 грн)

Газ: 56,90 грн

UPG