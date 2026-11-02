Цены на АЗС 2 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ после выходных

В понедельник, 2 ноября, на АЗС сохраняется общая ценовая стабильность, за исключением точечной корректировки в сети "Укрнафта". Сеть подняла стоимость всех видов дизельного горючего на 1 гривну за литр.
Сколько стоит топливо на АЗС после выходных - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Дизельное топливо: Сеть "Укрнафта" повысила стоимость как стандартного, так и премиального дизеля на 1,00 грн/л - до 103,90 грн/л и 105,90 грн/л соответственно. У других операторов ценники удерживаются без изменений (от 102,90 грн/л на UPG до 111,00 грн/л на SOCAR).
Автогаз: цены на газ остаются стабильными. На OKKO, WOG и SOCAR газ стоит 59,90 грн/л, UPG - 57,90 грн/л, на "Укрнафте" - 56,90 грн/л.
Бензины: Стоимость бензинов А-92, А-95 и премиальной 100-й марки остается на уровне предыдущих дней во всех сетях.
OKKO
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SOCAR
"Укрнафта"
UPG