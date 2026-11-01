Ціни на АЗС 1 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

У неділю, 1 листопада, на АЗС спостерігається повна цінова стабільність. Після серії підняттів вартості автогазу та окремих позицій дизелю наприкінці жовтня, великі мережі АЗС утримали цінники на всі види пального без змін.
Скільки коштує пальне на АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Автогаз: Ціни на газ у мережах OKKO, WOG та SOCAR зафіксувалися на рівні 59,90 грн/л. У мережі UPG автогаз продають по 57,90 грн/л, а найдоступнішою серед великих мереж залишається "Укрнафта" - 56,90 грн/л.
Дизельне пальне: Вартість дизелю утримується на попередніх позначках: від 102,90 грн/л за стандартне ДП на "Укрнафті" та UPG до 111,00 грн/л за преміальне ДП NANO Extro на SOCAR.
Бензин: Ціни стабільні. Стандартний А-95 коштує 88,90–95,90 грн/л, преміальні марки 95-го - 91,90-98,90 грн/л, а 100-й бензин - 100,90-105,00 грн/л. А-92 на "Укрнафті" тримається на позначці 86,90 грн/л.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG