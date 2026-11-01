Ціни на АЗС 1 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

Ситуація на ринку

Автогаз: Ціни на газ у мережах OKKO, WOG та SOCAR зафіксувалися на рівні 59,90 грн/л. У мережі UPG автогаз продають по 57,90 грн/л, а найдоступнішою серед великих мереж залишається "Укрнафта" - 56,90 грн/л.

Дизельне пальне: Вартість дизелю утримується на попередніх позначках: від 102,90 грн/л за стандартне ДП на "Укрнафті" та UPG до 111,00 грн/л за преміальне ДП NANO Extro на SOCAR.

Бензин: Ціни стабільні. Стандартний А-95 коштує 88,90–95,90 грн/л, преміальні марки 95-го - 91,90-98,90 грн/л, а 100-й бензин - 100,90-105,00 грн/л. А-92 на "Укрнафті" тримається на позначці 86,90 грн/л.

Фото: ціни на АЗС 1 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 1 листопада

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 109,90 грн

ДП Євро: 106,90 грн

Газ: 59,90 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 109,90 грн

ДП Євро-5: 106,90 грн

Газ: 59,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 105,00 грн

Бензин NANO 95: 98,90 грн

Бензин А-95: 95,90 грн

ДП NANO Extro: 111,00 грн

ДП NANO: 108,00 грн

Газ: 59,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДП (Energy): 104,90 грн

ДП: 102,90 грн

Газ: 56,90 грн

UPG