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Ціни на АЗС 1 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

06:30 01.11.2026 Нд
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Фото: скільки коштує пальне на АЗС сьогодні (Getty Images)

У неділю, 1 листопада, на АЗС спостерігається повна цінова стабільність. Після серії підняттів вартості автогазу та окремих позицій дизелю наприкінці жовтня, великі мережі АЗС утримали цінники на всі види пального без змін.

Скільки коштує пальне на АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Автогаз: Ціни на газ у мережах OKKO, WOG та SOCAR зафіксувалися на рівні 59,90 грн/л. У мережі UPG автогаз продають по 57,90 грн/л, а найдоступнішою серед великих мереж залишається "Укрнафта" - 56,90 грн/л.

Дизельне пальне: Вартість дизелю утримується на попередніх позначках: від 102,90 грн/л за стандартне ДП на "Укрнафті" та UPG до 111,00 грн/л за преміальне ДП NANO Extro на SOCAR.

Бензин: Ціни стабільні. Стандартний А-95 коштує 88,90–95,90 грн/л, преміальні марки 95-го - 91,90-98,90 грн/л, а 100-й бензин - 100,90-105,00 грн/л. А-92 на "Укрнафті" тримається на позначці 86,90 грн/л.

Фото: ціни на АЗС 1 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 1 листопада

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 109,90 грн
  • ДП Євро: 106,90 грн
  • Газ: 59,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 109,90 грн
  • ДП Євро-5: 106,90 грн
  • Газ: 59,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 105,00 грн
  • Бензин NANO 95: 98,90 грн
  • Бензин А-95: 95,90 грн
  • ДП NANO Extro: 111,00 грн
  • ДП NANO: 108,00 грн
  • Газ: 59,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 104,90 грн
  • ДП: 102,90 грн
  • Газ: 56,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 92,90 грн
  • Бензин A-95: 89,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 105,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 57,90 грн
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