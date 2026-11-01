Цены на АЗС 1 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

Ситуация на рынке

Автогаз: Цены на газ в сетях OKKO, WOG и SOCAR зафиксировались на уровне 59,90 грн/л. В сети UPG автогаз продают по 57,90 грн/л, а самой доступной среди крупных сетей остается "Укрнафта" - 56,90 грн/л.

Дизельное топливо: Стоимость дизеля удерживается на предыдущих отметках: от 102,90 грн/л за стандартное ДТ на "Укрнафте" и UPG до 111,00 грн/л за премиальное ДТ NANO Extro на SOCAR.

Бензин: Цены стабильны. Стандартный А-95 стоит 88,90-95,90 грн/л, премиальные марки 95-го - 91,90-98,90 грн/л, а 100-й бензин - 100,90-105,00 грн/л. А-92 на "Укрнафте" держится на отметке 86,90 грн/л.

Фото: цены на АЗС 1 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 1 ноября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 109,90 грн

ДТ Евро: 106,90 грн

Газ: 59,90 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 109,90 грн

ДТ Евро-5: 106,90 грн

Газ: 59,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 105,00 грн

Бензин NANO 95: 98,90 грн

Бензин А-95: 95,90 грн

ДТ NANO Extro: 111,00 грн

ДТ NANO: 108,00 грн

Газ: 59,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДТ (Energy): 104,90 грн

ДТ: 102,90 грн

Газ: 56,90 грн

UPG