Цены на АЗС 1 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

В воскресенье, 1 ноября, на АЗС наблюдается полная ценовая стабильность. После серии поднятий стоимости автогаза и отдельных позиций дизеля в конце октября крупные сети АЗС удержали ценники на все виды топлива без изменений.
Сколько стоит топливо на АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Автогаз: Цены на газ в сетях OKKO, WOG и SOCAR зафиксировались на уровне 59,90 грн/л. В сети UPG автогаз продают по 57,90 грн/л, а самой доступной среди крупных сетей остается "Укрнафта" - 56,90 грн/л.
Дизельное топливо: Стоимость дизеля удерживается на предыдущих отметках: от 102,90 грн/л за стандартное ДТ на "Укрнафте" и UPG до 111,00 грн/л за премиальное ДТ NANO Extro на SOCAR.
Бензин: Цены стабильны. Стандартный А-95 стоит 88,90-95,90 грн/л, премиальные марки 95-го - 91,90-98,90 грн/л, а 100-й бензин - 100,90-105,00 грн/л. А-92 на "Укрнафте" держится на отметке 86,90 грн/л.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG