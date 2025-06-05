Ціни на адмінпослуги зростуть: Рада у першому читанні підтримала важливий закон
Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект №4380 "Про адміністративний збір", який передбачає встановлення "обґрунтованих" розмірів адміністративного збору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
За його даними, за законопроект проголосували 273 народні обранці.
Автори законопроекту зазначають, що його мета - допомогти місцевим бюджетам утримувати центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи - ред.), які часто працюють у збиток.
Мова про те, що наразі за більшість адміністративних послуг передбачені недостатньо компенсаційні платежі. Наприклад за реєстрацію місця проживання - 13,60 гривень, реєстрацію шлюбу - 85 копійок або ж взагалі є безоплатними для споживачів.
У документі перелічено близько 150 основних адміністративних послуг, більшість із яких пропонується зробити платними - з мінімальним тарифом у 20 гривень. Зокрема, за реєстрацію бізнесу чи земельної ділянки, яка раніше була безоплатною, доведеться сплатити від 100 до 200 гривень. Вартість реєстрації шлюбу зросте з чинних 85 копійок до 200 гривень. При цьому для тих, хто користується електронними сервісами, передбачено знижку у 25%.
Окрім цього пропонується, щоб розміри адміністративних зборів переглядались не рідше ніж раз на три роки. При цьому безоплатними буду й надалі соціальні й пенсійні послуги, а також послуги для неповнолітніх.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у центрах адміністративних послуг розширили перелік соціальних послуг, які можуть отримати українці. Це спрощує взаємодію із різними державними установами.
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