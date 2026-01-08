Ціна на золото падає: Reuters пояснило причину
У четвер, 8 січня, ціна на золото знизилась. На вартість металу впливають зміцнення долара, ситуація у Венесуелі та заяви ФРС про можливе зниження ставки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Спотова ціна на золото впала на 0,4% до 4 435,62 долара за унцію.
Ф'ючерси на золото у США з поставкою у лютому впали на 0,4% до 4 444,40 долара.
Які фактори впливають на вартість золота зараз:
- зміцнення долара - він коливався біля двотижневих максимумів;
- ситуація у Венесуелі (наразі країна висловлює готовність домовлятися із США, навіть укладено угоду, щодо постачання венесуельської нафти американській компанії);
- заяви представників Федеральної резервної системи (ФРС), які збільшили імовірність зниження ставки (очікується, що цей показник скоригують двічі у 2026 році).
"Трейдери зважують загострення геополітичної напруженості, включаючи втручання США у справи Венесуели... з макроекономічними сигналами від Сполучених Штатів", - повідомили аналітики.
Ціна на злитки приблизно на 110 доларів відстає від рекордно високого рівня в 4549,71 долара, зафіксованого 29 грудня, а зростання стримується твердим доларом та фіксацією прибутку.
Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали
Спотове срібло втратило 2,6% до 76,08 долара за унцію після досягнення історичного максимуму в 83,62 долара 29 грудня.
Очікується, що ціна срібла торгуватиметься в діапазоні від 58 до 88 доларів у 2026 році через обмежену пропозицію фізичних активів, високий інвестиційний попит та високі ціни на золото, але попереджає про корекцію ринку пізніше цього року.
Спотова ціна на платину знизилася на 3,3% до 2230,90 доларів за унцію після досягнення рекордного піку в 2478,50 доларів минулого понеділка.
Паладій знизився на 2,8% до 1715,0 доларів за унцію.
Ціни на золото та срібло сягнули рекорду
Нагадаємо, що наприкінці минулого року ціни на золото зросли до історичного максимуму. Вартість дорогоцінного металу сягнула найкращого річного результату більш ніж за чотири десятиліття.
На тлі стрімкого зростання цін на золото суттєво подорожчало й срібло. Його вартість піднялася на 2,7% і сягнула рекордних 68,99 долара за унцію.
На початку грудня світові ціни на золото досягли шеститижневого максимуму, а ціни на срібло сягнули свого рекордного максимуму, перевищивши позначку у 60 доларів за унцію.