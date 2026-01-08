Ціна на золото падає: Reuters пояснило причину

У четвер, 8 січня, ціна на золото знизилась. На вартість металу впливають зміцнення долара, ситуація у Венесуелі та заяви ФРС про можливе зниження ставки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Спотова ціна на золото впала на 0,4% до 4 435,62 долара за унцію.

Ф'ючерси на золото у США з поставкою у лютому впали на 0,4% до 4 444,40 долара.

Які фактори впливають на вартість золота зараз:

зміцнення долара - він коливався біля двотижневих максимумів;

ситуація у Венесуелі (наразі країна висловлює готовність домовлятися із США, навіть укладено угоду, щодо постачання венесуельської нафти американській компанії);

заяви представників Федеральної резервної системи (ФРС), які збільшили імовірність зниження ставки (очікується, що цей показник скоригують двічі у 2026 році).

"Трейдери зважують загострення геополітичної напруженості, включаючи втручання США у справи Венесуели... з макроекономічними сигналами від Сполучених Штатів", - повідомили аналітики.

Ціна на злитки приблизно на 110 доларів відстає від рекордно високого рівня в 4549,71 долара, зафіксованого 29 грудня, а зростання стримується твердим доларом та фіксацією прибутку.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали

Спотове срібло втратило 2,6% до 76,08 долара за унцію після досягнення історичного максимуму в 83,62 долара 29 грудня.

Очікується, що ціна срібла торгуватиметься в діапазоні від 58 до 88 доларів у 2026 році через обмежену пропозицію фізичних активів, високий інвестиційний попит та високі ціни на золото, але попереджає про корекцію ринку пізніше цього року.

Спотова ціна на платину знизилася на 3,3% до 2230,90 доларів за унцію після досягнення рекордного піку в 2478,50 доларів минулого понеділка.

Паладій знизився на 2,8% до 1715,0 доларів за унцію.