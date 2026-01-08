Цена на золото падает: Reuters объяснило причину
В четверг, 8 января, цена на золото снизилась. На стоимость металла влияют укрепление доллара, ситуация в Венесуэле и заявления ФРС о возможном снижении ставки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Спотовая цена на золото упала на 0,4% до 4 435,62 доллара за унцию.
Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале упали на 0,4% до 4 444,40 доллара.
Какие факторы влияют на стоимость золота сейчас:
- укрепление доллара - он колебался возле двухнедельных максимумов;
- ситуация в Венесуэле (сейчас страна выражает готовность договариваться с США, даже заключено соглашение о поставках венесуэльской нефти американской компании);
- заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС), которые увеличили вероятность снижения ставки (ожидается, что этот показатель скорректируют дважды в 2026 году).
"Трейдеры взвешивают обострение геополитической напряженности, включая вмешательство США в дела Венесуэлы... с макроэкономическими сигналами от Соединенных Штатов", - сообщили аналитики.
Цена на слитки примерно на 110 долларов отстает от рекордно высокого уровня в 4549,71 доллара, зафиксированного 29 декабря, а рост сдерживается твердым долларом и фиксацией прибыли.
Как изменились цены на другие драгоценные металлы
Спотовое серебро потеряло 2,6% до 76,08 доллара за унцию после достижения исторического максимума в 83,62 доллара 29 декабря.
Ожидается, что цена серебра будет торговаться в диапазоне от 58 до 88 долларов в 2026 году из-за ограниченного предложения физических активов, высокого инвестиционного спроса и высоких цен на золото, но предупреждает о коррекции рынка позже в этом году.
Спотовая цена на платину снизилась на 3,3% до 2230,90 долларов за унцию после достижения рекордного пика в 2478,50 долларов в прошлый понедельник.
Палладий снизился на 2,8% до 1715,0 долларов за унцию.
Цены на золото и серебро достигли рекорда
Напомним, что в конце прошлого года цены на золото выросли до исторического максимума. Стоимость драгоценного металла достигла лучшего годового результата более чем за четыре десятилетия.
На фоне стремительного роста цен на золото существенно подорожало и серебро. Его стоимость поднялась на 2,7% и достигла рекордных 68,99 доллара за унцию.
В начале декабря мировые цены на золото достигли шестинедельного максимума, а цены на серебро достигли своего рекордного максимума, превысив отметку в 60 долларов за унцию.