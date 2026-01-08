Цена на золото падает: Reuters объяснило причину

В четверг, 8 января, цена на золото снизилась. На стоимость металла влияют укрепление доллара, ситуация в Венесуэле и заявления ФРС о возможном снижении ставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Спотовая цена на золото упала на 0,4% до 4 435,62 доллара за унцию.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале упали на 0,4% до 4 444,40 доллара.

Какие факторы влияют на стоимость золота сейчас:

укрепление доллара - он колебался возле двухнедельных максимумов;

ситуация в Венесуэле (сейчас страна выражает готовность договариваться с США, даже заключено соглашение о поставках венесуэльской нефти американской компании);

заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС), которые увеличили вероятность снижения ставки (ожидается, что этот показатель скорректируют дважды в 2026 году).

"Трейдеры взвешивают обострение геополитической напряженности, включая вмешательство США в дела Венесуэлы... с макроэкономическими сигналами от Соединенных Штатов", - сообщили аналитики.

Цена на слитки примерно на 110 долларов отстает от рекордно высокого уровня в 4549,71 доллара, зафиксированного 29 декабря, а рост сдерживается твердым долларом и фиксацией прибыли.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы

Спотовое серебро потеряло 2,6% до 76,08 доллара за унцию после достижения исторического максимума в 83,62 доллара 29 декабря.

Ожидается, что цена серебра будет торговаться в диапазоне от 58 до 88 долларов в 2026 году из-за ограниченного предложения физических активов, высокого инвестиционного спроса и высоких цен на золото, но предупреждает о коррекции рынка позже в этом году.

Спотовая цена на платину снизилась на 3,3% до 2230,90 долларов за унцию после достижения рекордного пика в 2478,50 долларов в прошлый понедельник.

Палладий снизился на 2,8% до 1715,0 долларов за унцию.