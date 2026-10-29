Ціна на землю впаде? В Мінгаро пояснили, що чекає власників паїв

"Ціни на землю з 1 липня не впали, але перестали зростати", - сказав урядовець.

До початку липня мав місце дворічний (з липня 2024 року) тренд на зростання вартості оренди землі сільськогосподарського призначення, хоча на сьогодні він зупинився, падіння також немає, додав Висоцький.

Міністр висловив думку, що поточний тренд (сталі ціни) буде тривати до кінця 2026 року.

"Наразі масового тренду на зниження (ціни - ред.) чи несплату (вартості оренди пайовикам з боку агрокомпаній - ред.) немає. Всі розуміють, що земля – це основний ресурс. Я думаю у 2026 році це так і буде", - сказав Висоцький.

Більшість виплат за користування паями відбувається в четвертому кварталі, прокоментував міністра та зазначив, що 2026 рік в більшості випадків буде закритий згідно діючих договорів між агрокомпаніями та власниками паїв.

Тренд цін на землю у 2027 році буде визначатися ситуацією навколо експорту агропродукції.