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Україна не очікує перемир'я у Чорному морі, РФ відхилила всі пропозиції, - Висоцький

22:18 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Україна не очікує перемир'я у Чорному морі, РФ відхилила всі пропозиції, - Висоцький Фото: Росія атакувала цивільне судно на Миколаївщині (facebook.com/uspa.gov.ua)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Україна не очікує на морське перемир’я з країною-агресоркою. Адже РФ відхилила всі пропозиції щодо припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького під час спілкування з журналістами в Брюсселі, пише Bloomberg.

Перемир'я у Чорному морі не буде

Україні потрібно перемир’я, щоб поновити експорт зерна в Чорному морі. Проте наразі сподіватися на це марно.

"На жаль, складно уявити якісь позитивні рішення з цього питання найближчими місяцями", - сказав Висоцький.

На його думку, Україна має бути готова до того, що ця ситуація залишиться критичною.

За словами Тараса Висоцького, Україна отримала від партнерів інформацію про те, що РФ відкинула всі пропозиції щодо перемир’я в Чорному морі.

"Всі можливі варіанти були випробувані, жодних результатів наразі немає", - підсумував він.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна вже запропонувала негайне припинення вогню, але Росія не демонструє готовності погодитися та продовжує знаходити причини для відмови.

Крім того, 51 країна-член ООН спільно закликала Росію погодитися на повне, негайне та безумовне припинення вогню, наголосивши, що Україна ще в березні 2025 року погодилася на такий крок.

Раніше держекретар США Марко Рубіо повідомив, що Росія висловила зацікавленість у перемир'ї з Україною.

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