Ціна вас здивує. Скільки доведеться витратити, щоб приготувати зелений борщ

Вартість інгредієнтів

Основна відмінність зеленого борщу від класичного в тому, що замість буряку та томатної заправки у страву додають зелень (щавель, петрушку, кріп та цибулю). Також за рецептом обов'язково потрібні варені курячі яйця.

Бульйон можна приготувати з м'яса, або зовсім легкий – на воді.

Для м'ясного борщу знадобиться 600 г курячих стегон. Вартість становитиме – 47,9 грн (79,99 грн/кг у супермаркетах Novus).

Скриншот novus.zakaz.ua

Картоплі потрібно 400 г. Ціна дорівнюватиме 13,2 грн (середня вартість картоплі на 13 червня – 33 грн/кг за даними порталу Мінфін).

За 200 г моркви для приготування страви доведеться сплатити 4,38 грн. Найдоступніша ціна на моркву в магазинах АТБ – 21,89 грн/кг.

Цибуля ріпчаста на "засмажку" обійдеться в 4,68 грн за 200 г, якщо купляти за середньою ціною 23,4 грн/кг.

Рецепт зеленого борщу потребує 4 курячі яйця. Вартість – 15,66 грн. Портал Мінфін наводить середню ціну десятка яєць "Ясенсвіт" категорії С0 по супермаркетах на рівні 39,14 грн.

Кропу, зеленої цибулі та петрушки необхідно додати по 50 г. Вартість дорівнюватиме в середньому 15 грн за кріп, 10 грн за петрушку та 15 грн – зелена цибуля.

І основний інгредієнт – щавель. Саме він додає борщу пікантної кислинки. До того ж ця зелень місить вітамінами D, B12 і цинк, що робить страву не тільки смачною, але й корисною.

У супермаркетах щавель можна знайти за ціною: ваговий у "Сільпо" – 19,99 грн за 100 г. Фасована зелень дорожча – від 40 грн/100 г. Для приготування за рецептом знадобиться 200 г щавлю. Найдешевша вартість – 39,8 грн.

Скриншот shop.silpo.ua

У скільки обійдеться зелений борщ

Із зазначених вище інгредієнтів вийде 3-літрова каструля зеленого борщу на 5 середніх порцій. М'ясна страва коштуватиме приблизно 165 грн (33 грн/порція).

Зелений борщ на овочевому бульйоні буде зовсім "економним" – 118 грн (23,6 грн за порцію).

Варто зазначити, що у підсумковій ціні не врахована вартість спецій та олії(через незначну кількість та вартість).

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При підготовці використовувалися: дані порталу Мінфін та мереж супермаркетів "Сільпо", АТБ, Novus.