Цена вас удивит. Сколько придется потратить, чтобы приготовить зеленый борщ

Стоимость ингредиентов

Основное отличие зеленого борща от классического в том, что вместо свеклы и томатной заправки в блюдо добавляют зелень (щавель, петрушку, укроп и лук). Также по рецепту обязательно нужны вареные куриные яйца.

Бульон можно приготовить из мяса или совсем легкий – на воде.

Для мясного борща понадобится 600 г куриных бедер. Стоимость будет составлять – 47,9 грн (79,99 грн/кг в супермаркетах Novus).

Скриншот novus.zakaz.ua

Картофеля нужно 400 г. Цена будет равна 13,2 грн (средняя стоимость картофеля на 13 июня – 33 грн/кг по данным портала Минфин).

За 200 г моркови для приготовления блюда придется заплатить 4,38 грн. Самая доступная цена на морковь в магазинах АТБ – 21,89 грн/кг.

Лук репчатый на "зажарку" обойдется в 4,68 грн за 200 г, если покупать по средней цене 23,4 грн/кг.

В рецепте зеленого борща указано 4 куриных яйцах. Стоимость – 15,66 грн. Портал Минфин приводит среднюю цену десятка яиц "Ясенсвит" категории С0 по супермаркетам на уровне 39,14 грн.

Укропа, зеленого лука и петрушки необходимо добавить по 50 г. Стоимость будет равна в среднем 15 грн за укроп, 10 грн за петрушку и 15 грн – зеленый лук.

И основной ингредиент – щавель. Именно он добавляет борщу пикантной кислинки. К тому же эта зелень содержит витаминами D, B12 и цинк, что делает блюдо не только вкусным, но и полезным.

В супермаркетах щавель можно найти по цене: весовой в "Сильпо" – 19,99 грн за 100 г. Фасованная зелень дороже – от 40 грн/100 г. Для приготовления по рецепту понадобится 200 г щавеля. Самая дешевая стоимость – 39,8 грн.

Скриншот shop.silpo.ua

Во сколько обойдется зеленый борщ

Из вышеперечисленных ингредиентов выйдет 3-литровая кастрюля зеленого борща на 5 средних порций. Мясное блюдо будет стоить примерно 165 грн (33 грн/порция).

Зеленый борщ на овощном бульоне будет совсем "экономным" – 118 грн (23,6 грн за порцию).

Следует отметить, что в итоговой цене не учтена стоимость специй и растительного масла (из-за незначительного количества и стоимости).

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При подготовке использовались: данные портала Минфин и сетей супермаркетов "Сільпо", АТБ, Novus.