Що буде з цінами на овочі та фрукти влітку і чи позначаться відключення світла на вартості

Влітку в Україні дозрівають майже всі локальні овочі та фрукти, тому їх вартість не буде високою. Проте надалі ситуація з цінами може змінитися через складну ситуацію в енергетиці.

Докладніше про те, яких цін на продукти чекати влітку та чи вплинуть на них перебої зі світлом, – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Зміст:

"Індекс борщу" падає. Що відбувається з вартістю овочів

Ціни на овочі в Україні наразі є стабільними та фактично відповідають торішнім.

Своєрідним індикатором вартості споживчого кошика українця є "індекс борщу" – сукупна ціна продуктів, необхідних для приготування блюда. Якщо порівнювати у скільки обійдуться овочі на борщ влітку 2024 та 2023-го, то дешевше буде зварити його зараз.

Керівниця відділу маркетингу оптового сільськогосподарського ринку "Шувар" Тетяна Попович розповіла РБК-Україна, що вартість картоплі та буряку зросла, проте суттєво подешевшали капуста, цибуля та морква.

Фото: борщовий набір овочів у 2024 році коштує дешевше (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціни на оптовому ринку за рік змінилися наступним чином:

Капуста: вартість знизилася у 4 рази, з 36,5 грн/кг до 8 грн/кг.

вартість знизилася у 4 рази, з 36,5 грн/кг до 8 грн/кг. Картопля: вартість зросла у 3 рази, з 6 грн/кг до 20 грн/кг.

вартість зросла у 3 рази, з 6 грн/кг до 20 грн/кг. Буряк: вартість зросла у 5 разів, з 6 грн/кг до 29 грн/кг.

вартість зросла у 5 разів, з 6 грн/кг до 29 грн/кг. Цибуля: вартість знизилася у 2 рази, з 45 грн/кг до 26,5 грн/кг.

вартість знизилася у 2 рази, з 45 грн/кг до 26,5 грн/кг. Морква: вартість знизилася у 2 рази, з 49 грн/кг до 20 грн/кг.

Таким чином, основні овочеві інгредієнти для борщу торік коштували 142,5 грн, а у червні 2024 – 103,5 грн.

Салатний набір та ягода. Прогноз цін на літо

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка також зазначає, що овочі продаються за минулорічною вартістю, і ціна поступово знижуватиметься відповідно сезонності.

Експерт розповів, що наразі збільшується пропозиція огірків, що знижує загальну ціну. Наразі гуртова ціна складає 36 грн/кг.

У супермаркетах огірки коштують трохи дорожче. РБК-Україна промоніторило ціни: в АТБ – 47,89 грн/кг, в "Сільпо" – 45 грн/кг, у Varus – 46,9 грн/кг, на ринках ціна становить від 45 грн/кг.

Скриншот shop.silpo.ua

За прогнозом Максима Гопки, помідори почнуть дешевшати вже з середини червня, наразі ціна – 65 грн/кг (гурт).

Вартість у магазинах така: АТБ – 68,89 грн/кг, Varus – 94,9 грн, Novus – 69,99 грн/кг. На ринках столиці помідори в середньому коштують від 75 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

Як каже експерт, приємно здивувала пропозиція полуниці в цьому сезоні, що відображається й на ціні – 40 грн/кг (гурт). Майже вся ягода від вітчизняного виробника.

У супермаркетах ціни поки досить високі: 109,9 грн/кг – у Varus, 111,8 грн/кг – у "Сільпо", 99,98 грн/кг – у Novus. Проте на столичних ринках та ярмарках 6 червня можна було купити полуницю за 60 грн/кг (ягода невеликого розміру). На крупну полуницю ціна стартує від 70 грн за кілограм.

Фото: ціни на полуницю знижуються (Getty Images)

Чи вплинуть відключення світла на ціни

Ціни на сезонні овочі та фрукти влітку можуть змінюватися залежно від кількох факторів: врожайність, попит і пропозиція, логістика та постачання, а також енергетичні витрати.

Через руйнування критичної інфраструктури внаслідок обстрілів РФ стан української енергетики наразі є дуже складним. Почастішали відключення світла, зросли тарифи на електрику. Україна вже стикалася з подібною ситуацією. Наслідком було зростання вартості продуктів, адже виробники закладали у ціну додаткові витрати.

РБК-Україна розпитало експертів, чи вплинуть перебої зі світлом цьогоріч на вартість овочів та фруктів.

На думку Тетяни Попович, якщо будуть часті відключення світла, ціни можуть зростати через витрати на генератори для теплиць. Аналогічна ситуація спостерігалася в попередні роки, коли додаткові витрати на енергію підвищували вартість овочів та фруктів.

Зі свого боку Максим Гопка зазначив, що зростання цін через відключення електрики було притаманно в холодний період часу з січня до травня у 2023 році. На даний час закладання витрат на генератори в теплицях будуть не суттєві, адже витрати є мінімальними. Тому зараз це не має значно вплинути на собівартість.

При підготовці матеріалу використовувалися: дані мереж українських супермаркетів, коментарі аналітика УКАБ Максима Гопки та керівниці відділу маркетингу оптового ринку "Шувар" у Львові Тетяни Попович.