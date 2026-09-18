''Ціна вже мала бути вищою, але йдуть консультації з Кабміном'': Сергій Куюн про ситуацію на АЗС

Ціна дизельного пального в Україні вже наблизилася до 100 грн за літр, і є висока ймовірність, що найближчим часом ця психологічна позначка буде перетнута. Водночас ціни поки трохи стримуються на тлі консультацій уряду з учасниками ринку та зниження світових цін після історичних рекордів.

Про ситуацію на ринку пального та можливе подорожчання дизеля та бензину, – у бліц-інтерв’ю для РБК-Україна розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн .

– Дизель наблизився впритул до 100 грн за літр – так званої психологічної позначки. Чи варто водіям очікувати, що найближчим часом він перетне позначку 100 грн і на скільки ще може зрости ціна?

– Вірогідність цього дуже велика. Насправді, ціна вже мала бути вищою. Але ми бачимо, що йдуть консультації з урядом, усе ж таки шукають варіанти, як стримати ціни.

Вчора, наприклад, Кабмін прийняв дуже серйозний пакет постанов, який, зокрема, направлений на страхування військових ризиків, пільгове кредитування будівництва об’єктів енергетичної та паливної сфери, а також ліквідацію наслідків ворожих атак і поповнення оборотного капіталу.

Ціни у нас зростають через рекордні котирування для всієї нафтової галузі за всю історію. Цього тижня цей рекорд склав 1644 долари за тонну. А позавчора був історичний рекорд вартості бензину - 1377 доларів за тонну. Це штовхає ціни догори у всьому світі.

Зараз ціни на дизпаливо поставили на паузу в надії, що світова ціна розвернеться. Останні два дні вона дійсно трохи просіла, але розрахункова вартість все рівно вказує на потенціал для подальшого зростання. І поки це вище за 100 грн.

– Бачимо, що бензин активно росте в ціні. До якої межі він може подорожчати ще і чому бензин дорожчає щодня, а дизель тримається на рівні 99,90 грн?

– Тому що компанії не хочуть перетинати цю позначку. А для бензину такої психологічної позначки поки немає.

Я думаю, що 92 грн, які є, – це, в принципі, вже стеля ціни на цю марку. Вище він, я думаю, рости вже не має. Зараз, тим більше, якщо світовий ринок трохи притихне, то, думаю, далі ціна не має йти.

– Від чого залежить, як довго будуть такі високі ціни на пальне і чи є шанс, що вони все ж відкотяться назад?

– Вони залежать від світових цін на пальне. Ціни летять вгору всюди. У Німеччині рекордні ціни – 2,5 євро. У Франції почалися перебої на заправних станціях, не вистачає дизельного пального. В Америці вже зараз обговорюють заборону експорту дизельного пального, тому що ціна в окремих штатах уже більше восьми доларів за галон.

Таких цін ніхто ще не бачив. Ми не є винятком. У нас відбувається те, що й у всьому світі. Буде ціна на нафту падати – на пальне буде падати, і у нас ціни будуть знижуватися.

А це, у свою чергу, залежить від того, як будуть розвиватися події на Близькому Сході. І тут прогнозувати щось дуже складно.

Фото: ціни на пальне на АЗС станом на 18 вересня (колаж РБК-Україна)

– Чи працюють АЗС зараз собі в збиток? Якщо так, то які і чи є ризик їх закриття або економії на якості?

– Думаю, ситуація різна в залежності від мережі.

У великих національних компаній є запас пального, тобто дешевшого. Відповідно, вони мають змогу міксувати дешеві запаси з дорогими новими надходженнями.

А у малих компаній немає запасів. У них є тільки дорогі нові надходження. І тому у них явний збиток: оптом купують сьогодні по 96–97 грн, а продають по 98-99 грн. Тобто 1–2 грн у них націнка. І це при тому, що 3 грн – це витрати заправних станцій. Отже, 1 грн – це твій збиток.

А національні мережі балансують десь біля беззбитковості. За рахунок старих запасів у них ще, в принципі, економіка складається. Але, знову-таки, кожен день ці старі дешеві запаси зменшуються, а частка дорогих нових ресурсів збільшується.

– До чого готуватися водіям до кінця осені? Чи стабілізуються ціни, чи нам варто очікувати чергової хвилі зростання?

– Ніхто не знає, все залежить від перебігу подій на Близькому Сході і ще купи пов'язаних факторів.

Єдине, що абсолютно ймовірно, – це те, що росіяни нарощують удари по нашому паливному сектору. Вони шукають слабкі місця, вони шукають, як нам паралізувати постачання пального. І до цього треба бути готовим.

А готуватися тут можна тільки одним способом – мати запас пального. Від звичайного водія до муніципалітетів, територіальних громад, промислових споживачів – усі мають мати запас, якщо є можливість його зберігати.

Для того, щоб на випадок нейтралізації або зруйнування якогось каналу постачання нам треба протриматися тиждень-два, поки ми відновимо повноцінні поставки.

І це можна зробити за допомогою запасу. Тому запаси треба робити – хто які може.

І найголовніше, що це ж запас, він фактично не є просто витратою грошей. Ти все одно це пальне використаєш, воно не зіпсується. Якщо воно навіть не знадобиться, його все одно можна буде використати.